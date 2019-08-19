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最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場　孩子DIY特效藥送爸爸

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▲最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場，孩子DIY特效藥送爸爸。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

▲台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會聯手啟動的「一日歡樂門診」。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

孩子們的笑容就是爸爸最好的父親節禮物，由台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會聯手啟動的「一日歡樂門診」在父親節奇幻登場，規劃「小丑診間」、「神奇診間」、「溫馨藥局」多項遊戲讓孩子暫時忘記病痛，並且親手製作特效藥禮物送給爸爸，現場充滿笑聲充滿愛，共同度過溫馨快樂的父親節。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

▲走進「小丑診間」，可以看到戴著紅鼻子的小丑醫生，逗得孩子們哈哈大笑。

首先確認完基本資料，走進「小丑診間」，可以看到戴著紅鼻子的小丑醫生，以歡樂胡鬧的問診方式，逗得孩子們哈哈大笑，接著到「溫馨藥局」領取處方箋，這是需要由小朋友DIY完成的特效藥，在小氣球上一一貼上眼睛、鼻子、嘴巴，完成他們心目中的爸爸模樣，或者是親手彩繪一件獨一無二的愛心襯衫，送給最愛的爸爸當父親節禮物。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼小朋友來到「溫馨藥局」領取處方箋，DIY特效藥送給爸爸當父親節禮物。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

有孩童逗趣表示，會幫爸爸選往下看的眼睛貼紙是因為爸爸愛睡覺，這種眼睛就是爸爸快睡著的樣子，而選大鼻子是因為爸爸睡覺的時候鼻子都會很大，爸爸們收到孩子們親手製作的禮物，各個都非常感動，「覺得特別窩心，這禮物是外面買不到的」、「很特別！雖然看起來跟我不太像，但還是非常開心，這活動很有意義」。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

▲收到孩子親手製作的禮物讓爸爸相當感動，直呼「很窩心！外面絕對買不到」。

來到「神奇診間」，魔術師千變萬化的魔術表演，更是讓小朋友們看得目不轉睛，現場還可以領取超療癒的造型汽球，為醫院注入活力與笑聲，信義公益基金會董事長林信和表示，歡樂門診今年已經進入第三年了，希望小朋友們來看醫生的時候，不再覺得環境非常冰冷、非常嚴肅，「現在醫院是一個很像兒童樂園的地方，可以快樂的把小朋友身體上的病痛給除去的地方」。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

▲▼信義公益基金會董事長林信和表示，現在醫院是一個很像兒童樂園的地方，可以快樂的把小朋友身體上的病痛給除去。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

信義公益基金會長期支持「紅鼻子醫生計畫」，除了每年邀請紅鼻子醫生舉辦活動外，紅鼻子醫生也長期進駐病房，連結更多資源為孩子提供心靈良藥，透過寓教於樂的方式，改變孩童對看病的負面觀，並且將歡樂帶進醫院，讓孩童重新找到面對病痛的力量，也讓爸爸們擁有最美好的父親節回憶！

▼信義公益基金會長期支持「紅鼻子醫生計畫」，將歡樂帶進醫院，讓孩童重新找到面對病痛的力量。

▲▼ 最棒父親節禮物！歡樂門診奇幻登場 孩子DIY特效藥送爸爸 。（圖／記者陳家豪攝）

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關鍵字：父親節,信義公益基金會,台大兒童醫院,歡樂門診,小丑,紅鼻子,醫生

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