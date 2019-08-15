傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」...她聽到原因氣到分手

▲原PO傳性感照，男友回應讓他氣到分手。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

情侶分手原因百百種，但因「胸部大小」問題分手真的太瞎！大陸一名女網友日前指出，自己某天傳了性感照給男友，沒想到對方卻突然回傳8000元人民幣（約新台幣3萬6000元）的大紅包，追問原因才知道竟是要讓她去隆胸，不然就當成分手費，讓原PO氣到決定放生。

原PO在微博貼文表示，自己某天突然收到男友傳來的8000元人民幣大紅包，讓她好奇問，「幹嘛？無緣無故發這麼大的紅包？」沒想到男友回答，「你自己選，要嘛去隆胸，要嘛當分手費！」原PO一頭霧水地問「為什麼分手？」接著男友便傳來自己先前傳的性感照，並說「你這張照片害得我做夢了。」

▲▼原PO貼出與前男友對話請網友評評理。（圖／翻攝自微博）



經過原PO的追問下，男友才說，自己夢見2人的孩子，「當時他半夜起來吵著要喝奶，摸摸我的胸口想說：嗯？是爸爸！轉過頭摸了妳的，恩？怎麼又一個爸爸？」

原PO得知事情的真相後，不忘先收下大紅包，接著決定和該男分手，隨後也將對話截圖貼出，網友也替原PO打抱不平，紛紛回應道，「趕緊分！」、「平胸也是一種美！」、「哪有這麼變態的，嫌胸小，分手就算了，還說些有的沒的」、「阿彌陀佛！貧乳才是高級美啊」、「真的該果斷分手」。