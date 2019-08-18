台灣虎航擬再開日本新航點！　租購15架A320neo、2021年起加入營運

▲台灣虎航將租購15架空中巴士A320neo客機。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航近日公告將租購15架空中巴士A320neo客機，其中將租8架、購7架，自2021年起陸續加入營運。另外，旅遊業者也透露，台灣虎航正積極評估日本二、三線城市航點，明年有望於開辦台北-新瀉航線。

華航集團16日代台灣虎航公告，台灣虎航董事會已通過A320neo客機租購機案，將以租機方式引進8架、另購7架，購機的金額為美金7億2974萬5800元（約新台幣228億元），並自2021年起陸續加入營運。目前台灣虎航共有11架A320客機，平均機齡4.2年，僅有1架為購機。

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▲在日本新潟佐渡島能體驗到神隱少女動畫中出現的盆舟原型。（圖／記者賴文萱攝）

台灣虎航目前共飛航日本、韓國、泰國、澳門及菲律賓共計5國、22個國際航點、29條國際航線。據旅遊業者透露，台灣虎航也持續評估開發日本二、三線航點，明年有望開辦台北-新瀉航線。

另外，華航今年5月也宣布單走道新機租購計畫，先以租機方式引進14架A321neo，同時啟動A321neo之11架確定訂單（Firm Order）及5架選購權（Option）協商作業。