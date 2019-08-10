機械故障機上等4小時！旅客爆氣：被丟包不理　虎航回應了

記者黃凱翊／綜合報導

一群台灣旅客因為利奇馬颱風，原定回台的班機延到隔天，沒想到登機後又被通知機械故障無法起飛，後續的處理方式讓他們無法接受，認為虎航互踢皮球將乘客丟包不理，憤而上網投訴。

有網友在臉書社團「爆料公社」裡表示，他們原定是搭乘8號晚間11點的虎航IT221班機，從日本關西機場返回桃園，沒想到因為颱風而延期，他們在隔天上午11點就抵達機場，沒想到在機上等待4小時後，虎航卻廣播說飛機因為機械故障無法起飛，再度把所有旅客請下飛機。



▲台灣虎航是台灣知名的廉價航空。（圖／台灣虎航提供）

網友無奈的表示，虎航事後沒有提出任何措施，只要求他們自行退費或改飛其他日期，認為「明明可以調派飛機加開班機，日本虎航卻不調派也不溝通」，要他們自行打電話回台灣虎航客服溝通，但台灣虎航客服卻說因為旅客「已經check in與他們無關」，日本虎航則表示若要機票改期或是退費，就必須自行負擔住宿的旅費。

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▲旅客認為被丟包踢皮球，憤而上網抱怨投訴。（圖／翻攝自臉書社團【爆料公社】）



▲旅客被滯留在機場將近一整天。（圖／翻攝自臉書社團【爆料公社】）

旅客投訴時表示，明明不是颱風導致的天然因素才停飛，是虎航自身的引擎故障，卻沒有相對應的善後處理方式，導致他們一直到9號晚上9點多（日本時間）還受困在機場。投訴文在網路上迅速發酵，但網友的反應卻大多都認為旅客自己選擇要買廉航，卻又搞不懂廉航的服務範圍，「花廉航錢要一般航空的服務？」、「連不便險都不想買還能說什麼呢？」、「廉航就有這風險啊！」

對於旅客投訴，虎航方面則回應，昨（9日）IT-9221預定下午從日本大阪關西機場起飛回台，然而因機件因素且考量飛航安全，該航班目前延誤，需待機件因素排除後，方可進行派飛。台虎第一時間已於現場放置中文告示，說明可提供旅客住宿一晚、退費或是更改7天內之航班等選項，同時現場的當地代理地勤也持續協助旅客。對於本次的班機延誤造成旅客的不便，台灣虎航致上最深的歉意。

▼網友普遍認為搭乘廉價航空本來就會有這種風險。（圖／翻攝自臉書社團【爆料公社】）