10歲四川小學生發明「高溫報警系統」　車內安全再升級

▲夏日高溫不斷，車內溫度也飆高。（示意圖／達志影像）

實習記者施怡妏／綜合報導

炎熱夏天室外高溫不降，連汽車內的溫度也跟著飆高，每年都會有數起大人將孩子遺忘在車廂內，被高溫悶熱致死的新聞。四川省德陽市岷山路小學五年級的學生郭佳怡，發明了一種「車內高溫自動報警系統」，獲得2019年大陸青少年航太實踐活動「創．藝北斗」科學創作活動實物製作一等獎。

郭佳怡表示，作品的靈感是源自被遺忘在車內的兒童，近年來聽到許多兒童被遺忘在車內導致窒息死亡的事件。她想到，「要是能在車內安裝一個高溫自動警報系統該有多好」。

郭佳怡和同學利用課餘的時間動手製作，在老師鄭丁元的指導下，經過一個多月的努力完成了「愛兒寶車內高溫自動報警系統」模型。

這個報警系統利用紅外感測器監測，車內無人時顯示幕會顯示nobody，開發版上顯示笑臉圖案；當溫度到達指定溫度以上時，監測到車內有人，顯示幕會顯示hasbaby，開發板上會顯示哭臉圖案。隨後，車內風扇和電機轉動，蜂鳴器開始報警。

郭佳怡介紹，系統安裝有紅外探測模塊、溫度檢測模塊、降溫裝置、車窗開啟裝置、蜂鳴報警裝置、北斗定位模塊等。當車主離開後，系統會自動監測車內是否有兒童，一方面可以有預警的作用，另一方面盡可能採取措施降低車內溫度，降低悲劇的發生。

根據研究顯示，當汽車處於攝氏35度的高溫環境時，在車體密閉的情況下，陽光直射15分鐘，車廂內溫度達到65度。而根據醫學研究，當密閉空間溫度達到38度時，人體就會出現不適，當溫度達到40度時，會出現頭暈眼花、中暑等現象，長時間處於高溫密閉環境下，容易危及生命。