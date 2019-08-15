台中男大生踏進神壇「想吐暈2天」：卡到？　急拜拜…玉皇大帝開示了

▲原PO求助沙鹿玉皇殿。（圖／翻攝Google Map）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友分享平常都去大廟參拜，有次被親戚帶到到台中一間私人神壇，進去就感到不舒服甚至想吐，後來求助玉皇大帝才知道真相。但也有人認為，還是要看情況，「有時候是本身問題。」

當事人14日在「靈異公社」臉書社團表示，當時在台中讀大學，去完神壇回家後身體不舒服還頭暈兩天，懷疑是卡到，立刻去清朝就有的百年大廟、台灣最早四間半天公廟之一的沙鹿玉皇殿參拜。

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原PO指出，一進廟因祥和的磁場身體變舒服，後來覺得疑惑，就把他的懷疑說給玉皇大帝聽，並擲筊詢問那間神壇是否有養小鬼，獲得聖筊，因此提醒家人別再去那間神壇。

▼原PO把心中疑問問玉皇大帝，獲得聖筊。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關）

對此，許多網友留言，「私人宮壇別去，因為你不了解裡面拜的是什麼神，正確來說，就是你不清楚佛像本身是不是還有正神待著」、「有次我去台南市區的天公廟祭改，過程中腳底突然開始發麻發熱，等祭改完所有的感覺就消失！奇妙的感受」。

但也有人認為，「這狀況其實不一定，還是要看情況，有時候是本身問題，卡到去宮廟也會不舒服，因為無形不想讓你去處理，或是在宮外等你。而身上穢氣多，到宮廟也會排穢氣，常見打嗝或乾嘔，去大廟有些人也是如此，或是外來的煞氣已經造成身體上影響。」