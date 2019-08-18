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「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三禁忌曝光　師傅：2樓摔下還是得做

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「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

▲每一次的灑水都是吳老闆多年累積的小技巧。（圖／東森新聞／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

天氣越熱，他們就越賺錢！夏天大家很常開冷氣，但保養清潔也很重要。而從事清洗冷氣的師傅要扛10多公斤的機器，一天至少要洗10台以上，月薪上看7萬元。像30歲的吳老闆每天必須重複大約8遍以上的工作，且他透露，做這行有「三個禁忌」。

吳老闆接受《東森新聞》訪問表示，台北市有些大樓高10多層樓，有時他們都必須掛著安全繩爬出去；而搬室外機時，像在一樓的屋頂可能比較脆弱，「我就直接從2樓摔下去，還是得做。」

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吳老闆指出，做這行有3忌，「怕高」、「怕髒」和「不會說話的」，像每個客人家中環境不一樣，有些人比較髒亂，那他們還是一樣要服務。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

▲▼夏天時是吳老闆和員工的旺季。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

吳老闆手腳俐落打開冷氣外殼，專業檢查內部狀況，清洗工作可不是猛沖水這麼簡單，馬達和機板可不能淋濕，每一次的灑水都是他多年累積的小技巧。

吳老闆說，淡季時，師傅月薪約5萬元左右，旺季有額外獎金，平均下來夏天一個人領7萬元；淡季、旺季業績差3倍，室內機以台數計算，一台賺2000元，室外機則是500元，如果洗完一組大約40分鐘。

吳老闆朝蒸發器和風扇灑水，一塊塊的黑色污垢沿水往下流，濾網瞬間煥然一新，接著靠具備殺菌作用的工具仔細噴灑，這些小細節可都是會影響冷氣的溫度。他說，正常乾淨的冷氣洗完，出回風要相差9度以上，像有一些氣管比較敏感的客人可能會過敏打噴嚏。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

▲▼吳老闆洗冷氣洗到滿頭大汗。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

▼吳老闆洗冷氣洗到滿頭大汗。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

▼吳老闆說，夏天師傅月薪約7萬元。

「日洗10台冷氣」月薪上看70K…這行三忌曝光　師傅：摔下2樓還是得做。（圖／東森新聞）

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關鍵字：冷氣,夏天

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