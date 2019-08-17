約表妹到家鄉玩！他4500元拐上床「激烈掌聲」…完事秒翻臉掐死棄屍

▲25歲男子用1000元誘拐表妹發生關係，隨後掐死棄屍。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

廣西忻城25歲的姚姓男子日前邀請表妹到家裡玩，隨後以1000元（人民幣，以下同，約新台幣4440元）為代價，將表妹誘騙到附近的山區發生性關係；豈料他不但事後不認帳，甚至還將表妹當場掐死，載到附近的山洞棄屍。直到附近村民聞到腐屍味，才揭發這起案件。

綜合陸媒報導，忻城縣思練鎮一位民眾13日在附近山區的洞穴中發現一具腐屍，當場嚇壞報警。警方接獲報案，立刻趕往現場，初步調查後，判定應該是他殺，根據屍體腐爛的程度推估，死亡時間已有2到3個月。

▼當地居民在山洞內發現腐爛的屍體。（圖／翻攝自南國早報）



由於屍體已高度腐爛，警方只能從衣物、攜帶物品判定，死者應是年約20歲的女性。警方調閱當地監視器，確認死者是忻城縣城關鎮的羅姓女子，同時成立專案小組、將思練鎮的25歲姚姓男子鎖定為嫌犯。

經過仔細盤查，專案小組在柳州市某出租套房將姚男逮捕歸案。姚男被逮後供稱，自己與羅女是表兄妹關係，他6月2日約了表妹到家裡玩，中午借摩托車把表妹載到附近的山區，以1000元為代價，誘拐發生關係。

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姚男坦承，由於自己負債累累，身無分文，不可能支付這1000元，且完事後不斷被催促「給錢」，一怒之下才把表妹掐死。姚男犯案後，將表妹的外褲、鞋子脫下，丟到附近的山洞，同時將屍體載到較為隱蔽的「穿岩洞」內棄屍，隨後騎車逃到柳州市。檢調單位目前已依故意殺人罪將姚男拘留，案件正在進一步偵辦當中。

▼姚男被逮後，與警方到作案現場指認。（圖／翻攝自南國早報）

