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孽子狠砍20餘刀...老父斷脊椎再遭棄屍　檢察官請法官判死刑

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 記者陳凱力／新竹報導

新竹市6月間發生一起逆倫弒父悲劇！39歲的胡姓男子與65歲老父發生激烈口角，進憤而向老父狠砍20餘刀，胡男竟在伴屍3日後，再將父親遺體載往溪洲橋下棄屍。由於打包運送過程中，不慎露出遺體的一截手臂，才被鄰居發現報警。由於胡男前科累累，才剛出獄又犯下泯滅人性的殺父棄屍，檢察官也建請法官量處最嚴厲之刑，以儆效尤。

▲單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天。（圖／記者陳凱力攝）

▲胡男雖坦承犯行，但對殺父棄屍的動機與細節都拒絕說明。（圖／記者陳凱力攝）

新竹一名胡男於2019年5月31日凌晨因與父發生激烈口角，竟持刀對胡父父頭、頸、胸背狠砍20餘刀，造成胡父頸部脊髓斷離、頭頸部胸背及上肢多處銳器傷大量出血而死亡。胡男伴屍3天，因擔因屍體氣味引來注意，竟將父親的遺體打包裝運上車，準備載往頭前溪棄屍。由於鄰居見到胡男搬運的不明物品當中，竟露出一截手臂，因此趕緊報警。

死者胡父相當熱衷於地方事務，還曾擔任第16、17、18屆里長，雖後來爭取連任失敗，但當地民眾仍以「老里長」相稱；而胡家的家庭狀況較為複雜，與妻結褵後育有2子，但其中么兒卻因故死亡，多年前夫妻離異後，與長子胡男共同生活。

▲單親父「曾選2次里長」！好心接他同住...逆子卻狠砍20刀再伴屍3天。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲胡男(右)過去也有對父親(左)家暴前科。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方於胡男家中發現大片血跡與死者毛髮，更查獲一隻長約22公分的兇刀，胡男到案後雖坦承犯行，但對作案細節卻拒絕透漏，而胡男也無驗出毒品反應。

檢警調查，胡男2008年間，因縱火遭判刑3年8月、2016年又因違反家庭暴力案件遭法院判刑3月、2017年因竊盜罪判刑7月、妨害公務案判刑4月、毒品案件遭判刑4月，上開3案件合併執行刑1年10月，胡男終於在2018年10月2日執行完畢。

檢察官認為，胡男在第一次面對警方時，出現抗拒、逃離情形，顯見胡男能辨識其違法性，加上胡男過去曾因金錢糾紛對老父家暴、縱火等前科在案，均未顯示胡男有精神鑑定異常，而胡男才受完徒刑出獄，竟再犯殺害父親再棄屍之重罪，檢察官認為胡男可說是泯滅人性。

▲▼逆子弒父被逮。（圖／讀者提供）

▲胡男見到警察，見試圖逃跑拒捕。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢察官認為，胡男平日與胡父共同生活，本應克盡孝道以報親恩，竟持刀砍殺胡父，對胡父頭臉、頸部、胸部及上肢猛力砍殺致胡金意頸部脊髓斷離，多處砍傷，手段兇殘，又放任胡父屍身腐敗，因不堪臭味進而任意丟棄，於警查覺被告之犯行之初，亦拒絕透露遺棄胡金意之屍體所在地，使其曝屍荒野，實令人髮指，顯已泯滅人性，所生危害甚鉅，惡性匪淺；且犯罪後雖坦承犯行，惟對於殺人動機避重就輕，飾詞圖卸，亦未見悔悟之情，態度不佳，建請量處最嚴厲之刑，以儆效尤。

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關鍵字：殺人,殺父,棄屍,家暴

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