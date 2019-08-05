虛構共犯Eric遭揭穿　華山分屍凶嫌判死理由：重返社會恐再犯

記者劉昌松、羅志華／台北報導

犯下華山分屍案的射箭教練陳伯謙，因性侵高姓被害人遭反抗，竟痛下殺手將被害人勒斃，伴屍3天候，分屍13塊，棄置陽明山區，到了法庭上，還試圖用幽靈抗辯，虛構名為Eric的人殺害死者，但都被法院調查發現全是狡辯，合議庭5日宣判惡性重大至極，顯已泯滅人性，「顯屬情節最嚴重之犯行」，為免他重返社會後，犯下相同罪行，因此判處死刑。

▲陳伯謙犯下華山分屍案一審被判死刑。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

北院判決理由指出，陳伯謙在檢察官偵查中坦承殺人、竊盜、損壞和遺棄屍體等犯行，但始終否認性侵被害人，辯稱是被害人死後「才以手指插入下體」，後來還改口稱，想到在華山搭蓋的野居草堂會被拆掉，「一時氣憤，戴上保險套插入」。

對於為了製作標本而切下被害人胸部、下體部分，陳伯謙辯稱，不是為了做標本，只是想割下來埋在草堂邊種樹，化解和被害人之間的冤仇。之後又在法院開庭時，狡辯被害人是被「英文名叫Eric的台灣男子殺害，我只是被Eric威脅而幫忙分屍及棄屍」。

但合議庭調查，陳伯謙的辯詞都不可採，根據當天稍早也在場的友人證詞，根本不存在Eric這號人物，根據驗屍和解剖報告，認定陳伯謙在被害人生前性侵，因遭抗拒而殺害被害人，惡性重大至極，所為顯已泯滅人性，顯屬情節最嚴重的犯行，為免他日後重返社會，恐以相同手段侵害他人生命，因此依強制性交並殺人等罪，重判死刑。

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