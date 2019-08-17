拆除工程臨時喊卡　舊館派出所逕列暫定古蹟

記者唐詠絮／彰化報導

網傳舊館村保甲事務所（溪湖警分局舊館派出所）辦公廳舍即將進行拆除，文化局查證後，溪湖警分局13日確實已經上網招標拆除公告，縣府16日立即依暫定古蹟條件及程序辦法第3條規定，邀集專家學者成立暫定古蹟處理小組到埸現勘，認為具文化資產保存價值，逕列暫定古蹟。

▲舊館派出所保有完整的保甲事務所建築。（圖／埔心鄉長張乘瑜提供，以下同）

▲舊館派出所內部陳設。

埔心鄉長張乘瑜指出，其實我在上一任鄉長任內，因為要辦理都市計劃內道路拓寬及需完成第3次都市計劃通盤檢討，就發現了在舊館派出所內竟然有可能佔用民地的百年老建築，後來經過調查才知道這是棟可能超過百年的保甲事務所，興建於十九世紀日治時期，是彰化縣內少數保存完整的保甲事務所建築，其代表埔心鄉舊館地區的發展史，它曾見證日治時期警察與保甲制度。

張乘瑜說，該棟建築被劃為機關用地，有38坪，其中有18坪用地為私人土地，處理起來相當麻煩，而且土地所有權人是彰化縣警察局，權與責都難以著力。

▲舊館派出所外觀。

彰化縣文化局長張雀芬表示，上午經通報請文資審議委員現場會勘，依據文資法第20條逕列暫定古蹟，於審議期間內視同古蹟，應予以管理維護；其審議期間以六個月為限；必要時得延長一次，主管機關應於期限內完成審議，期滿失其暫定古蹟之效力，屆時召開文資審查會議時，也會請土地所有人到場列席參加。

▲與文化局人員現勘。

張雀芬指出，舊館保甲事務所已經具有視同古蹟的身分，依《文化資產保存法》第7條規定，暫定古蹟於前條審議期間內視同古蹟，由所有人、使用人或管理人管理維護，文化局將輔導所有權人於審議期間做好管理維護，並依規定於6個月內送審議會完成審議程序，擅自拆除、毀損可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣50萬元以上2,000萬元以下罰金。

▲彰化縣文化局逕列暫定古蹟。

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