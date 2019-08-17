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悠遊卡儲值送限量「好運卡」　週末快閃活動再送發財金

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▲▼「悠遊卡財神BeBe快閃」活動。（圖／記者林銘翰攝）

▲「悠遊卡財神BeBe快閃」活動。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

悠遊卡公司17、18日在捷運市政府站舉行「悠遊卡財神BeBe快閃」活動，民眾只要使用「悠遊卡售卡加值機」以現金加值，就可獲得悠遊好運籤一張，並持籤詩與悠遊卡吉祥物BeBe合照、請BeBe蓋上好運戳章，將照片上傳至IG帳號並留下指定留言，就能獲得內含發財金66元之悠遊卡一張，17、18日各有三場，每場限量100張。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，目前悠遊卡公司已完成台北捷運所有車站共194台加值機的換機作業，這也是15年來首度的更新作業，主要是考量機器已許久沒有更新，新版的加值機不僅有加值功能，民眾也可以使用機器直接購買悠遊卡，還能設定1280元公共運輸定期票，觸控螢幕加大也更方便使用。

▲▼「悠遊卡財神BeBe快閃」活動。（圖／記者林銘翰攝）

▲民眾只要使用「悠遊卡售卡加值機」以現金加值，就可獲得悠遊好運籤一張。（圖／記者林銘翰攝）

陳亭如表示，要參加財神BeBe快閃活動只要在活動日的3場活動時間(分別為13時、14時、15時)，持好運籤請BeBe蓋上好運戳章，並將與BeBe的合照上傳至個人的Instagram上，hashtag「#悠遊北捷集好運」，且將照片標註@bebe_easycard、完成追蹤悠遊卡BeBe的Instagram，就能獲得內含66元發財金的悠遊卡一張。

此外，快閃活動還與永豐銀行DAWHO悠遊聯名卡合作，民眾與永豐銀DAWHO手拿看板、加值好運籤及BeBe合照，並將合照上傳永豐銀行臉書粉絲團或個人社群帳戶，標註「#我要當大戶」，交由現場工作人員驗證，即可獲得永豐文青帆布袋一份，每場限量50份，送完為止。

悠遊卡公司自8月15日起至9月5日推出「悠遊北捷集好運」活動，只要在指定之5個捷運站使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值或設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿3張好運籤，就可以兌換限量的「好運悠遊卡」。

悠遊卡公司表示，活動期間內在台北捷運南京復興站、台北車站、忠孝復興站、忠孝敦化站及市政府站等5個指定捷運車站，使用「悠遊卡售卡加值機」購卡、加值、設定公共運輸定期票，就可獲得好運籤一張，集滿3張好運籤，就可至悠遊卡市政府轉運站客服中心兌換活動限定好運悠遊卡一張，限量1000張。

▼悠遊卡公司吉祥物BeBe。（圖／記者林銘翰攝）

▲▼「悠遊卡財神BeBe快閃」活動。（圖／記者林銘翰攝）

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