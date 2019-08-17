發展長照增設18處部落健康站　桃園要扮演原民政策領導城市

▲鄭文燦出席「Milikat點亮都市原住民族長照論壇」活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡化台灣社會，長照政策深受重視。桃園市長鄭文燦17日出席「Milikat點亮都市原住民族長照論壇」活動表示，市府於全市增設18處部落文化健康站，提供健康照顧及文化傳承等功能，並持續以都會區「1區1」、原鄉地區「1里1站」的目標持續邁進，推動各項原住民族福利政策，讓桃園成為台灣原住民族政策領導城市。

鄭文燦說，桃園市原住民族人口約7萬5,000人，涵蓋16個原住民族，是台灣原住民族文化的縮影，其中原住民族長者人口約1萬人，佔全市原住民族人口13%，市府持續於全市建置部落文化健康站提供多元照顧服務。

為提升原住民族鄉親的歸屬感，市府積極辦理包括：針對設籍桃園15歲以上族人免費提供原住民族團體意外險；辦理高中及大學生就學津貼；推動「原住民族經濟弱勢家庭租金補助計畫」，預計提供1,000戶、每戶每月最高4,000元的租金補助；提供原住民族5％的社會住宅名額，並於大溪區增設約50戶的原住民族主題社宅，未來也將持續推動各項原住民族福利政策，讓原住民族在就業、教育、文化及住宅等各方面獲得更大的保障。

▲鄭文燦出席「Milikat點亮都市原住民族長照論壇」活動。（圖／市府提供）

包括監察委員瓦歷斯.貝林、原民會副主委伊萬.納威、桃園市議員王仙蓮、陳瑛、陳姿伶、陳榮基、簡志偉、新竹縣議員劉建民、市府原民局長林日龍、民政局長湯蕙禎、衛生局長王文彥、研考會主任委員吳君婷、法務局長周春櫻、社會局副局長劉思遠、大溪區長陳嘉聰、八德區長蔡志揚等人，均一同出席於原民館舉辦的「原住民族長照論壇」活動。