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消防車出勤…婦駕白色自小客「筆直撞上」！網嘆：救不了三寶

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▲▼小客車未禮讓執勤中的消防車，攔腰撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小客車未禮讓執勤中的消防車，在路口攔腰撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市消防局消防車，16日出勤前往疑似瓦斯外洩現場，在西屯區福科、永福路口遭1輛白色小客車攔腰撞上。警方調查，消防車依規定均有亮警示燈鳴警笛，小客車未禮讓明顯違規。網友也將現場照片PO上網，還有人笑稱消防隊「救得了火救不了三寶！」

台中市消防局16日下午5點多獲報，西屯區疑似發生瓦斯外洩，轄區協和消防分隊立刻出動人車前往查看。豈知，消防車雖開警示燈及鳴警報器，行經福科路西往東方向過永福路口時，竟遭一輛綠燈直行的白色小客車直接攔腰撞上。

消防車37歲張姓駕駛立刻將車停下，下車察看小客車駕駛52歲許姓婦人，經確認沒有受傷後，立刻通報110請警方到場。

▲▼小客車未禮讓執勤中的消防車，攔腰撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲小客車撞上消防車，車上消防員立刻下車查看。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車未禮讓執勤中的消防車，攔腰撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車與消防車因撞擊都有毀損。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車未禮讓執勤中的消防車，攔腰撞上。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六警分局到場蒐證，發現消防車左側前方踏板輪弧處遭撞損壞，而小客車右保險桿、葉子板及引擎蓋也嚴重毀損。經調閱路口監視器畫面，發現消防車行走道路雖是紅燈，但都有依規定開警示燈鳴警笛。小客車雖是綠燈直行，卻未減速直接撞上。由於警消出勤車輛都有優先路權，小客車未依規定減速讓車，明顯違規。

有民眾將現場拍照並放上臉書社團「職業聯結車 職業大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團」，立刻引來網友熱烈討論。有人說「看到消防車，讓一下很困難嗎？」，也有人說，「未禮讓救災車輛，白目小烏龜」也有網友謔稱，「救的了火救不了三寶」。

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關鍵字：車禍,消防車,西屯區,第六分局

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