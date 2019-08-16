車禍發生…保特瓶也能畫線做記號！警教育訓練這樣做

記者孫于珊／台北報導

為強化第一線派出所員警的交通事故排除能力，台北市政府警察局局長陳嘉昌特別指示應加強教育訓練，以縮短事故排除時間、提升傷患救護時效、確保人車安全及跡證完整，因此大安分局特別辦理10梯次講習課程，含實地教育訓練，以期能提升整體交通安全與順暢。

▲大安分局「精進第一線員警處理交通事故處置作為」教育訓練。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

此次教育訓練分為三部分：第一部分先以簡報解說標準作業程序，建立正確觀念。第二部分至道路實際演練，教導基層員警如何執行現場管制、協助傷患救護、並迅速定位排除及同步通報拖吊車、清潔隊等流程，以達迅速排除現場，避免二次事故發生。第三部分再輔以「手控」號誌教學，於最短時間內恢復周邊車流順暢。

大安分局呼籲，發生交通事故後請保持冷靜勿驚慌，立即於車輛後方擺放警示措施，確認無人傷亡且車輛尚能行駛，或輕微受傷且當事人均同意移置車輛時，在安全範圍內可善用手邊工具，如：標繪蠟筆、石頭、紅磚、口紅、保特瓶……等，先標繪車輛位置或拍攝現場全景後，將車輛移至不妨礙交通的地方，減少車禍所帶來的衝擊。

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