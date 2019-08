讓港人放鬆一下！　法蜘蛛人攀長江集團中心掛旗獻祝福

▲法國蜘蛛人羅伯特掛出印有大陸國旗及香港區徽的巨型旗幟,下方還有緊握的雙手代表和平及溝通。(圖/路透社)

記者魏有德/綜合報導

57歲的法國蜘蛛人羅伯特(Alain Robert)16日徒手攀上香港長江集團中心,懸掛起一面印有大陸國旗及香港區徽的巨幅旗幟,引起路過民眾議論紛紛。大樓保安見狀急忙報警,現場也有消防員待命,氣氛一度緊張。羅伯特此前發出新聞稿指出,「我愛香港,但是近期發生的事件,對任何人都不好。」(I love Hong Kong and what's going on is not good for anyone.)

▲法國蜘蛛人徒手攀爬香港長江集團中心。(圖/路透社)

《香港01》報導,被稱為法國蜘蛛人的羅伯特,今日再度攀爬長江集團中心並在6樓外牆掛上旗幟。事發後,羅伯特透過律師表示,Alain看見香港目前情況而感到不快,希望可以借旗幟的「手牽手」圖案,表達和平的訊息。其後,長江集團中心派人將外牆的橫額移走。

這面被羅伯特掛在長江中心的巨幅旗幟,是由大陸國旗及香港區徽組成,下方還有一雙緊握的手,並配上一顆帶有微笑的太陽。羅伯特在攀爬前發新聞稿指出,他曾經來香港15次,對香港及市民擁有良好感情,對於今日攀爬近280公尺的高樓,全為了喚醒香港政府與市民的和平與協商。

羅伯特希望透過今日攀爬長江集團中心的舉動,讓看見的市民可以放鬆一下。他強調,「我不是政治人物!我愛香港,但是近期發生的事件,對任何人都不好。」

▲法國蜘蛛人羅伯特攀爬長江集團中心大樓,引起民眾圍觀。(圖/路透社)

據了解,有「法國蜘蛛人」之稱的羅伯特(Alain Robert)擁有40多年徒手攀爬建築物經驗,曾攀上45層樓高的香港中環四季酒店、巴黎艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)及台北101大廈等,連世界最高建築、達169層樓高的杜拜哈里發塔(Burj Khalifa)都曾被他征服。

正因羅伯特是以徒手攀爬至建築物上,也常在建物低層掛上橫幅或旗幟,因此,他數度因未經許可攀爬或擅闖私人空間而被警方拘捕。羅伯特曾於2018年7月攀爬香港四季酒店後遭警察逮捕,起因於7年前攀爬中環恒生銀行總行大廈時未經准許,被控妨害公共安寧罪。其後,控方撤銷控罪,並准他自簽1千元港幣,守行為1年。