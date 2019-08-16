經濟持續下滑　港府「派糖」191億元港幣紓困

▲香港財政司司長「財爺」陳茂波。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港因修例風波歷經兩個月「社會紛擾」，嚴重影響經濟發展。對此，財政司司長陳茂波15日召開記者會，公佈最新經濟情況與被稱為「派糖」措施的191億元港幣（約860億元新台幣，下同）企業及市民振興經濟方案。方案公佈後，香港十八區區議會主席連屬表態力挺，也有相關人士擔憂，香港結構性矛盾仍未解決。

▲香港財政司司長陳茂波公佈7大振興經濟措施。（圖／CFP）

香港人習慣稱掌管財經及金融的財政司長為「財爺」，每當經濟遭受外部原因衝擊時，財爺會適時提出一系列振興經濟方案，如同「發糖果」般，向社會各界投入大筆預算。

陳茂波昨（15）日提出以「撐企業」和「紓民困」為主的措施。在紓困方案上，包括稅務寬免、增加社福津貼、公租房免租一個月、電力戶口津貼2,000元港幣、低收入戶提供一次過生活津貼及幼小中學生提供2,500元港幣津貼等，共涉資達151.4億元港幣（約681億元新台幣）。

企業補貼方面，政策主要面向中小企業，包括豁免旅遊業、一年物流、零售、飲食等27類政府收費，同時減免政府旗下公眾街市檔口、零售商店等短期租約五成租金，為期半年。企業補貼加上民間紓困方案，港府將投入191億元港幣（約860億元新台幣）。

▲香港經濟環境因社會紛亂持續下滑。（圖／路透）

「派糖」政策推出後，香港十八區議會主席今（16）日聯署發表聲明，認為政府適時回應社會各界對經濟下行的憂慮，顯示政府恢復社會穩定的決心。

也有觀點認為，受到「反修例」活動影響最深的飲食、旅遊業，在大環境沒有改變的情況下，政府推出的豁免措施，雖可減低營運成本，但仍無法朝長遠邁進。



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