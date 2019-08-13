6歲男童摸教練「私密部位」…下秒被反扔進泳池！ 媽委屈：孩子有自閉症

▲6歲男童摸了教練私密部位被反扔進泳池。（圖／翻攝自《紅星新聞》）

記者鄭思楠／綜合報導

一則「男童被教練扔進泳池」的影片近日在大陸網路熱傳。影片顯示，一名男童摸了下身旁的游泳教練「隱私部位」，隨後被教練一把扔進了泳池。此事發生在河南平頂山一游泳館內，男童今年6歲，患有自閉症。目前，涉事教練已被警方拘留。

據《紅星新聞》報導，影片中顯示，當時男童走到教練身旁，伸出左手摸了一下教練肚臍附近的部位，繼而又觸碰到教練腿部。教練隨即拽住他的左胳膊，扔入泳池。

影片引發網友熱議，有網友認為，教練的做法太過激。也有網友認為，不能一味指責教練，「教練並不知道孩子患有自閉症，而且被孩子觸摸到了隱私部位。」還有網友認為，家長將自閉症孩子帶到公共游泳館，本身就是將孩子置於不夠安全的境地。

對於網友質疑，男童的趙姓母親回應，是因為教練粗暴對待，孩子從水裡面上來後有點生氣，所以「走到他身邊，摸了一下。」她進一步解釋，當時戴著背漂、從未涉水的兒子很恐懼，但被教練直接放到深水區，「孩子掙扎著想往岸上爬，被教練推著胳膊不讓爬上岸；教練拍他的頭，拍他的臉，拿水使勁兒往孩子臉上潑，甚至還拿2米長的棍子使勁地敲岸，逼他在裡面學。」

趙女表示，家人在兒子2歲7個月的時候，發現他患有自閉症，近3年來一直在治療，「他如今在普通幼稚園就讀，完全可以和大家正常相處，以前也經常出去泡溫泉等，從來沒有出現過這樣的事。」

她還說，事後兒子胳膊青紫、嘴唇破裂、渾身發抖、說話結巴，有輕微腦震蕩，每天早上重複「我不想學游泳，壞叔叔」，所幸現在「身體各方面基本恢復了正常，主要是心理問題。」

趙媽媽說，「事發至今兒子變得不願接觸水，一次澡都沒洗過，經常自言自語，行為出現倒退，以前是輕度自閉，可以隱藏到健康人當中，現在一眼能看出來孩子有問題。」對於後續處理，她認為，「得看對方吧，我們也想解決問題，後續還要給孩子進行心理治療。」