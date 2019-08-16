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全國首輛迪士尼主題彩繪雙節公車　中市府前廣場17日快閃現身

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▲台中市與迪士尼合作打造彩繪動畫公車。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市與迪士尼合作，打造公車內外都有彩繪動畫經典角色。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府交通局與迪士尼公司攜手合作，打造全國首輛《迪士尼永遠友你》主題彩繪雙節公車，外觀到內裝全是獅子王、玩具總動員等經典動畫角色，療癒吸睛，台中市政府特別安排17日上午9點至下午1點，下午3點至4點，分別在市政大樓前廣場及台中車站（東站）舉行快閃行銷，民眾可進入車廂拍照打卡，還能參加抽獎。

▲台中市與迪士尼合作打造彩繪動畫公車。（圖／台中市政府提供）

交通局長葉昭甫表示，為鼓勵民眾搭乘大眾交通運具，市府特別與台灣迪士尼合作，打造全國唯一的《迪士尼永遠友你》主題彩繪雙節公車，車廂內外可見到獅子王、玩具總動員、小美人魚、小飛象、無敵破壞王等經典動畫人物，即日起至年底，不定時出現在300、309及310路公車，日前上路已經吸引不少民眾爭相拍照。

▲台中市與迪士尼合作打造彩繪動畫公車。（圖／台中市政府提供）

▲市府舉辦3場次動畫公車快閃活動。（圖／台中市政府提供）

市府為了讓喜愛迪士尼的粉絲們可以近距離接觸，特別安排3場次快閃見面活動，除了17日上午、下午各1場之外，24日下午3點至4點也會高美濕地風車大道（18號風車）現身，歡迎大家帶著迪士尼玩偶一起前來同樂！

配合主題彩繪雙節公車亮相，市府也舉辦抽獎活動，民眾只要在17日至24日至「台中市政府交通局」FB粉絲專頁按讚，並於活動貼文上傳與迪士尼主題公車的合照，並依活動內容指示操作，就有機會獲得好禮。

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關鍵字：迪士尼公車,快閃

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