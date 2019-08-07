不老朋友街舞秀 　高鐵台南站鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛

▲高鐵台南站不老朋友街舞秀，鍋碗瓢盆打擊樂快閃吸睛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市青陽關懷協會平均年齡75歲以上的高齡長輩，為宣導家暴零容忍觀念，特地到高鐵台南站快閃演出，這群長輩們不用傳統樂器，而以廢棄油漆桶及鍋碗瓢盆當做樂器打擊，配合著「大帥哥樂團」伴奏，長者熱情又賣力的演出，頓時讓車站充滿了青春活力，旅客紛紛駐足欣賞，並且報以熱烈的掌聲。

長輩們輪番上陣表演，他們開心的表示，打擊的樂器都是他們自己動手DIY包裝油漆桶，漆上五顏六色，廢棄的油漆桶瞬間亮麗燦爛，他們也充滿快樂自信。為了高鐵的「快閃」演出，阿嬤們特地在老師指導下苦練街舞，經過長時間學習，表現得有模有樣。當打擊演奏出「桃花過渡」、「日本逗逗龍」，還用英文歌曲大跳街舞時，現場旅客也加入行列一起歡樂。

「大帥哥薩克斯風樂團」由各行業的退休人員、街頭藝人組成，長期配合青陽協會投入公益演出，演奏實力媲美專業樂團水準。

社團法人青陽關懷協會總幹事王貴花表示，台灣已邁入高齡化社會，長輩們雖然年紀增長，但心態可沒老化。透過不老朋友一起跳舞互動的機會，讓長輩們與高鐵旅客互相交流，彼此都留下美好的回憶。阿公阿嬤們為了此次的快閃表演，顯得既緊張又興奮，把握時間加緊練習，希望可以呈現最完美的一面，給現場加油鼓舞的旅客們觀賞。

高鐵台南站站長顏宏穎表示，台灣高鐵公司積極實踐成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景，期盼藉由此次快閃表演，喚起社會大眾對於高齡化社會之關注，更能鼓勵長輩勇於走出戶外，參與社會活動，促進身心健康，「銀」 向樂活人生。