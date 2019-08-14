「韓粉」不衝韓國瑜場　 排隊30分鐘追買南韓「人氣歌謠三明治」　

記者吳奕靖／高雄報導

高雄左營漢神巨蛋才一開門營業，就有近百位的韓粉在地下室一間櫃位前排隊等待，他們這次再等的並不是韓國瑜，而是光是今年3月才開賣，創下一分鐘就能賣出8個的「韓國人氣歌謠三明治」，之前在高雄夢時代百貨曾經開賣過，不過有人沒買到，所以這次帶著孩子前來排隊來朝聖，這位媽媽難掩興奮的神情說：「這次終於買到了」。

▲「韓國人氣歌謠三明治」開賣，才一營業就吸引近百「韓粉」排隊購買 。（圖／記者吳奕靖攝）

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14日的上午11點多，高雄左營漢神巨蛋的地下一樓，停車場手扶梯一上來的櫃位就已經排滿了人，這些人被稱為「韓粉」，不過這群韓粉並不是「韓國瑜的粉絲」，而是韓國「人氣歌謠三明治」的粉絲，就有一名媽媽拖著十多歲的兒子一起來排隊，不過就在記者要採訪時，不願意面對鏡頭，讓兒子忍不住「凸臭」：「不是你要來買的」，另外還有一名年輕媽媽也是帶著孩子起來排隊，這一等就是30分鐘過去，不過這位媽媽說：「上次在夢時代開賣的時候沒有買到，所以這次特地來買的，終於能夠買到，非常期待它的口味」。

▲「韓國人氣歌謠三明治」開賣，才一營業就吸引近百「韓粉」排隊購買 。（圖／記者吳奕靖攝）

「人氣歌謠三明治」原本只在韓國SSB電視台賣，原本默默無名，直到去年5月被韓國人氣團體Seventeen吃過以後，還特別在IG打卡，甚至替前來加油的粉絲們一人準備一份，才讓這款爆紅，被稱為「韓國人氣歌謠三明治」，今年被引進到台灣，從3月份開始，全台連續7場的快閃開賣，僅35天的銷售就創下一分鐘賣出8個的紀錄，可見在台灣不僅人氣也很旺，就連買氣也很旺。

在高雄夢時代開賣的時候，還造成三四百公尺的排隊人潮，讓百貨業者也很意外這款三明治的魅力，但是這款人氣三明治說實在的，餡料有滿滿的韓國新鮮草莓醬，蟹肉跟蛋沙拉配上新鮮高麗菜絲，堆疊起來的高度，滿滿餡料讓人一口咬下，一個三明治就能讓人有充分的飽足感，吃過的消費者說，草莓醬是來自韓國，所以吃起來不會有死甜的感覺，甚至還說「我的天，這根本是神仙級三明治」。

▲「韓國人氣歌謠三明治」開賣，才一營業就吸引近百「韓粉」排隊購買 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「韓國人氣歌謠三明治」開賣，才一營業就吸引近百「韓粉」排隊購買 。（圖／記者吳奕靖攝）