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亞太快閃活動再一發　99元上網吃到飽上網申辦享5GB免費流量

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▲▼亞太電信網路門市。（圖／亞太電信提供）

▲亞太電信網路門市功能再升級。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

亞太電信為了歡慶網路門市功能再升級，再度推出了為期3天的99元4G上網/網內吃到飽快閃活動；即日起到7月26日，上網路門市申辦99促案，立馬享有免費流量5GB、超量後網速5Mbps終身吃到飽，網內語音通通免費。

亞太電信指出，其網路門市功能升級，增加線上身分驗證功能，提供有自然人憑證或晶片金融卡的用戶多一種線上申辦門號的更安全選擇，取代以往申辦文件及雙證須透過物流遞送的方式，不但申辦門號方便更快速，免簽名無紙化作業，最快48小時內可開通，取得卡片即可線上開通，速度加快300%。

為了彰顯網路門市功能服務，亞太電信再度推出了3日99低資費快閃活動。有興趣的消費者，只要透過6個步驟即可快速申辦：首先上亞太電信網路門市選擇方案/門號、接著上傳雙證件、資料核對無誤後、進行付款、新增的智慧線上身分驗證功能會進入自然人憑證或晶片金融卡二選一的認證作業，然後完成取卡，最後門號自動開通。

這項新增的線上身分驗證功能，相較於以往申辦文件及雙證須透過物流遞送的方式，更可降低個資外洩和冒用的風險。免簽名無紙化作業，最快48小時內可開通，號稱效率提升300%。

▼亞太電信99元上網吃到飽快閃活動。（圖／翻攝自亞太電信官網）

▲▼亞太電信99元上網吃到飽快閃活動。（圖／亞太電信提供）

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關鍵字：亞太電信,網路門市,快閃,吃到飽

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