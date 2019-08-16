豪大雨嚇人　鹿港老街水泥瓦屋頂 「轟隆」塌陷

▲鹿港一棟民宅不堪連夜豪大雨侵襲屋頂倒塌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化地區15日深夜，受到西南氣流影響降下豪大雨，各地傳出災情，其中位在鹿港鎮1棟平房疑似因為暴雨不斷侵襲，凌晨突然傳出「轟」的聲音，水泥瓦屋頂全部塌陷下來，住在一旁透天厝的屋主聽到巨響，睡夢中驚醒，冒著大雨趕緊逃生，所幸並未造成人員傷亡。

屋主說，今天凌晨鹿港地區豪大雨，全家都住在緊鄰平房旁的透天厝，平房是做推拿生意用的，沒想到屋頂倒塌連帶屋內設備也全泡湯，近年來颱風過境，鹿港老街經常淹水，但也沒像這次這麼嚴重，雨勢幾乎都沒停過，所幸屋頂崩塌是在凌晨發生，萬一是發生在白天，屋頂掉落砸到人恐怕後果會更嚴重。

昨夜的雷擊伴隨豪大雨勢，整整下了3小時，彰化地區其中彰化市民生地下道一度封閉、大埔路水淹及腰及田中鎮中南路土石崩塌造成道路雙向封閉，淹水災情相當嚴重，而鹿港卻是傳來平房倒塌的意外。

縣府也指出目前雨勢較大是因海陸風對流持續往南投縣移動，但受地形影響減速，導致單點上累積時間較長。預估以東側麓山帶為降雨熱區，對流進入南投縣後，本縣強降雨將趨緩解除，也提醒大家做好防災準備，注意自身安全，若有淹積水情形，請通報110、119及7531999專線。

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