女持香蕉刀削掉警察手臂肉　法院輕判緩刑：她有精神障礙需強制就醫　　

▲員警被蔡女砍傷，身中4刀。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮1名需強制就醫的蔡女，於2018年12月間持香蕉刀追砍蔡母，一路追到家外，正巧被2名路過學童撞見，蔡女便持刀拉住其中1名學童上衣連帽，導致學童受傷，後來也持刀與派出所員警對峙，員警當時還持盾牌壓制時，遭蔡女割傷右手臂2處、左手臂及脖子、硬生生削掉手臂肌肉，送醫後所幸無生命危險。

彰化地院審理後，日前判決出爐，蔡女分別犯成年人故意對兒童犯強制罪及犯妨害公務執行罪，合併應執行拘役60日，緩刑2年。





▲時任彰化縣警察局局長林順家聞訊，到醫院關心。

事發當時，和美分局和美所巡邏警員邱莨懿、林鈺壹接獲勤務中心通報，平等街有病患需強制送醫，俟同仁到達現場病患母親及衛生所人員、和美消防分隊救護車已在現場，43歲的蔡女手持刀械叫囂不願配合，員警手持警用長盾牌及噴灑辣椒噴霧劑要病患將鐮刀棄置，蔡女手持刀械不斷的揮舞，員警以盾牌阻擋在過程中，支援警員31歲鎖皓恆遭蔡女持刀砍傷，鎖員右手手臂2處割傷、左手手臂1處割傷、脖子1處割傷，送彰化基督教醫院緊急開刀治療。

而被害學童也說，我是出外購買午餐回程路上，無故遭到蔡女攻擊，有受到驚嚇，也有受到擦挫傷。蔡女於警詢中坦承與蔡母爭吵，便拿刀追砍，見到學童就想教訓他們，就拉住他們外套的帽子，後來員警來了，因為不想被帶走，才會用香蕉刀反抗。

法官審酌被害學童法定代理人則表示原諒被告，不請求賠償，對法院如何判決亦無意見，願意給被告一次機會，希望被告遵照醫囑治療疾病；另也與員警鎖皓恆調解成立並表示歉意、賠償損害，因此量處其刑。

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