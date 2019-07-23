超模、蕾哈娜都瘋這牌的「馬甲褲」！現在台灣就有～

馬甲這個元素從雕塑女性曲線到成為性感象徵，直至現今成為許多品牌的設計元素，穿上具有馬甲感設計的搶眼服裝，就能讓人用視覺感受到妳絕對是個不好惹的 Bad Girl。

近年就有一條褲子，運用馬甲元素一口氣擄獲百萬部落客琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）、話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）、超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）及巨星蕾哈娜（Rihanna）等人的心，這品牌是來自美國洛杉磯的 Unravel Project，過去你要跪求代購才能買，現在春夏新品在台灣就能買得到。

▲（圖／Pinterest）

還記得兩三年前，東區街上一群臉上掛著“厭世”兩個字的女孩，全都穿上男人軍用的 MA-1 飛行外套，以及挖了好幾個破洞的條紋毛衣，這些女孩可能不知道，她們瘋的這些單品源頭全都來自 Unravel Project，這個由出生於南法的設計師 Ben Taverniti 所創立的品牌，在近期則讓這些想使壞的人全都換上他設計的「馬甲褲」。

▲（圖／antonioli）

Ben Taverniti 出生於一個於義大利經營運動品牌的家庭，之後念完服裝學院後則在現任 Moschino 創意總監 Jeremy Scott 旗下擔任過設計助理，之後更擔任過牛仔褲品牌 Hudson 的創意總監，貼腿合身展現女性曲線的剪裁，讓 Ben Taverniti 很快的圈粉一堆名模及名媛，帶著一身的名人效益，於 2015 年創立的個人品牌 Unravel Project。

▲（圖／初衣食午）

恰好接續的街頭風格崛起，加上 Ben Taverniti 在名人界的好人緣，Unravel Project 很快的就橫掃各大社群平台，成為當今最紅的品牌，在今年台灣的選品店初衣食午也引進該品牌 2019 年春夏服飾！

▲（圖／初衣食午）

在今年 Unravel Project 將品牌善於玩弄的飛行外套、Oversize、馬甲等元素全都丟進的拼接的世界裡，以不同色彩的不了組成，不收邊抽鬚的設計，讓一件衣服在破破爛爛又不合身的線條下，展現了年輕人最瘋狂著迷的街頭風格。

▲（圖／初衣食午）

其中幾項單品更讓人眼睛為之一亮，將每個女孩衣櫃都有的一條牛仔短褲反車，把所有內裡全都攤在外頭，並且加入幾句標語印刷，成為一件獨一無二的褲款。

相同的手法也用在牛仔裙上，不合理的配上紗裙設計所呈現的衝突感，讓一件感覺無聊的牛仔裙有了新的生命，如果在這個夏天妳受夠自己的牛仔褲玩不出新把戲的話，去一趟初衣食午挑戰看看 Unravel Project 這些與眾不同的設計。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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