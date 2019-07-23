超模、蕾哈娜都瘋這牌的「馬甲褲」！現在台灣就有～

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超模、蕾哈娜都瘋Unravel Project的「馬甲褲」！現在台灣就有～

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

馬甲這個元素從雕塑女性曲線到成為性感象徵，直至現今成為許多品牌的設計元素，穿上具有馬甲感設計的搶眼服裝，就能讓人用視覺感受到妳絕對是個不好惹的 Bad Girl。

近年就有一條褲子，運用馬甲元素一口氣擄獲百萬部落客琪亞拉法拉格尼（Chiara Ferragni）、話題女王金卡戴珊（Kim Kardashian）、超模坎達兒珍娜（Kendall Jenner）及巨星蕾哈娜（Rihanna）等人的心，這品牌是來自美國洛杉磯的 Unravel Project，過去你要跪求代購才能買，現在春夏新品在台灣就能買得到。

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／Pinterest）

還記得兩三年前，東區街上一群臉上掛著“厭世”兩個字的女孩，全都穿上男人軍用的 MA-1 飛行外套，以及挖了好幾個破洞的條紋毛衣，這些女孩可能不知道，她們瘋的這些單品源頭全都來自 Unravel Project，這個由出生於南法的設計師 Ben Taverniti 所創立的品牌，在近期則讓這些想使壞的人全都換上他設計的「馬甲褲」。

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／antonioli）

Ben Taverniti 出生於一個於義大利經營運動品牌的家庭，之後念完服裝學院後則在現任 Moschino 創意總監 Jeremy Scott 旗下擔任過設計助理，之後更擔任過牛仔褲品牌 Hudson 的創意總監，貼腿合身展現女性曲線的剪裁，讓 Ben Taverniti 很快的圈粉一堆名模及名媛，帶著一身的名人效益，於 2015 年創立的個人品牌 Unravel Project。

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／初衣食午）

恰好接續的街頭風格崛起，加上 Ben Taverniti 在名人界的好人緣，Unravel Project 很快的就橫掃各大社群平台，成為當今最紅的品牌，在今年台灣的選品店初衣食午也引進該品牌 2019 年春夏服飾！

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／初衣食午）

在今年 Unravel Project 將品牌善於玩弄的飛行外套、Oversize、馬甲等元素全都丟進的拼接的世界裡，以不同色彩的不了組成，不收邊抽鬚的設計，讓一件衣服在破破爛爛又不合身的線條下，展現了年輕人最瘋狂著迷的街頭風格。

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

▲（圖／初衣食午）

其中幾項單品更讓人眼睛為之一亮，將每個女孩衣櫃都有的一條牛仔短褲反車，把所有內裡全都攤在外頭，並且加入幾句標語印刷，成為一件獨一無二的褲款。

相同的手法也用在牛仔裙上，不合理的配上紗裙設計所呈現的衝突感，讓一件感覺無聊的牛仔裙有了新的生命，如果在這個夏天妳受夠自己的牛仔褲玩不出新把戲的話，去一趟初衣食午挑戰看看 Unravel Project 這些與眾不同的設計。

▲▼ 一條「馬甲褲」竄進名人更衣室！跟Chiara Ferragni、蕾哈娜穿同款不用找代購（圖／bella儂儂提供）

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】  

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路
延伸閱讀

跟偶像穿同款！秀智、渡邊直美身上的胖丁包、皮卡丘衣台灣也買得到？

楊冪、張震到張藝興，從男神到女神都被「VLTN」這4個字完美收割？

「小賈老婆」海莉鮑德溫的愛牌！2019年春夏復古印花風潮再度來襲

ET快訊
高鐵「買一送一」買不到代表完售　官網死當爆了！網氣炸洗版：台
佐佐木希爆婚變！　傳「性慾太強」…諧星老公天天找理由不回家
快訊／國安局2官員移送北檢！涉私菸案現身　被調查局人員帶上車
快訊／威力彩12億頭獎槓龜！下期上看13億　貳獎2注中獎各分

關鍵字：時尚單品,時尚穿搭,更衣室,名人,代購,風潮,馬甲褲,Bella,儂儂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超模、蕾哈娜都瘋這牌的「馬甲褲」！現在台灣就有～

備戰中元普渡　網購強打豪華拜拜箱、聯名話題美食

日系男子平常都這樣搭配～夏季褲款加上「條紋」變化多更多

86小舖實體門市全收攤原因曝光　與發展美妝大平台有關

Cama Café首創「鳳梨冷萃咖啡」吃得到果乾、開賣不二堂中秋禮盒

影／86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

上班族必看日劇！《我，要準時下班》點出你我甘苦的心聲

神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法

雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看這裡！

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

Henry狂盧迪麗熱巴讚美他　一看對方沒耐性...發動撒嬌攻勢XD

紀曉君參加《好聲音》飆嗓！　4導師0轉身...發現是她扼腕到爆

日本推鹹食珍奶創意料理！「珍珠奶茶＋沾麵」口感超清爽

酷帥女孩「首次唱跳」眼神電翻！　華晨宇狂讚：很優秀的舞台表演者

四樹合體！李準基為IU義氣出演42秒　呂珍九被P.O附身神演技「以為本人」

超模、蕾哈娜都瘋這牌的「馬甲褲」！現在台灣就有～

備戰中元普渡　網購強打豪華拜拜箱、聯名話題美食

日系男子平常都這樣搭配～夏季褲款加上「條紋」變化多更多

86小舖實體門市全收攤原因曝光　與發展美妝大平台有關

Cama Café首創「鳳梨冷萃咖啡」吃得到果乾、開賣不二堂中秋禮盒

影／86小舖全台僅剩2家實體門市　明年初全面關閉

上班族必看日劇！《我，要準時下班》點出你我甘苦的心聲

神戶半熟蛋糕、卡士達蛋糕酥...　日本超人氣甜點一次來台！

暑假用力玩！「電影、郵輪、手遊」捷運燈箱教你各種玩法

雪莉桶、過桶與換桶　風味差別看這裡！

快訊／高鐵緊急聲明！「買一送一」系統被癱瘓　2500會員補償優惠出爐

台人自慰比例奪亞洲第一！平均16.5歲　嘿咻愛配五月天周董

無數的手從車頂伸出！無限影響力的千手觀音嵐電正在京都運行

遏止夾娃娃機歪風　北市府擬草案「最快11月」上路

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

超模、蕾哈娜都瘋這牌的「馬甲褲」！現在台灣就有～

大暑到了！午後「大雷雨」再炸北台灣　彭啟明：最快8月初有颱風發展

福原愛兒子滿3個月亮相！「無辜大眼」萌翻　她一看服了：真的好像江宏傑

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

小泡芙又長大了！　6歲生日趴「神還原灰姑娘」美翻

爆乳泰妹炫富揪姊妹撈金　警直搗苗栗西勢美逮人

消費熱門新聞

86小舖全台僅剩2家實體門市　..

多多x柯南限定包裝　收藏度5顆..

高雄最夯！15米「網美書牆」超..

Cama首創鳳梨冷萃咖啡吃得到..

86小舖實體門市全收攤原因曝光

「台灣泡麵王」持續稱霸寶座　2..

全新預警系統　守護用路人安全

揮別白髮用敷的！逆齡免染不傷髮

降噪耳機把城市變成無壓室！

暑假出國眉角多！綠色盥洗要備好

不能錯過！日本人氣甜點一次來台

翻轉動漫祭　7/20-8/25..

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

從歷史解析《延禧攻略》魏瓔珞、..

更多熱門

相關新聞

休假必追日劇《我，要準時下班》

最近，日本網民熱議不斷的超夯神劇《我，要準時下班》，卻用劇情將上班族有苦難言的心聲都喊出來！改編自作家朱野歸子同名小說，刻劃職場百態的甘苦共鳴，痛快指數就連劇迷們都直呼，看完既紓壓又療癒！

鄉民老婆吳卓源「解扣秀上圍」

蔡依林愛牌GGDB月底高雄開首店

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 蕭亞軒 京阿尼 安以軒 吳宗憲 王令麟 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 王令麟 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

女台鐵板橋站跳軌亡　月台上留下字條

日本玩21天看清男友　人妻：結婚前拜託先長期旅行

即／預告「捷運殺人」　女學生移送少年法庭

反轉！宋慧喬先提出離婚　「宋仲基交很多圈內女友」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕了

蘿莉塔為1件事男友家過夜堅持不洗！

佐佐木希爆性慾太強造成婚變！諧星老公天天不回家

比肺癌更恐怖！抽菸「雙指發黑」慘截肢

屏東養豬場工人掉入烹煮池！搶救5天不治

高鐵「買一送一」官網爆了！網怒洗版

漫威：《復仇者聯盟5》就是這部

華航也拚了！機票來回最便宜2千3起

兒子帶女人回家睡！媽媽氣到腿軟「扯髮痛揍」

12外送員包圍大苑子　他拍下車聚

廣德家：盼韓國瑜借官邸當「罷韓總部」

更多

最夯影音

更多

惡整媽媽帶Darling回家一起睡！　兒子淡定講道理結果女友也被揍

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

與父失散25年！母一段話燃希望 他豪宅「相認成功」翻出驚人背景

元朗白衣人棍棒無差別暴打市民　36傷1命危！網控警未逮捕放行

陸上行舟？基隆「波浪街」爆紅　「起伏奇景」吸大砲聚集縮時搶拍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面