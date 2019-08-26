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彰化不二坊蛋黃酥「限時攻勢」！　下午2點半才開賣…想吃提早3hrs排隊

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▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲台中店中秋檔期加碼，彰化店反而限時賣。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者黃可昀／綜合報導

雖然距離中秋節還有將近3周，但各地已經開始傳出月餅爭奪戰，尤其是台中知名的不二製餅，以及彰化的不二坊（原不二家總店），這幾天門口都能見到滿滿人龍，排隊隊伍幾乎看不到盡頭，不過，不二坊反而採取限時攻勢，這段期間早上不再開店，改成下午2點半才開始營業，讓饕客們想嘗上一口更是難上加難。

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▲不二家蛋黃酥改名不二坊，人氣依舊不減。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲排隊人龍直接圍一圈。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，台中不二製餅為了因應這波搶購潮，8月一直到中秋節前，每天都營業「不公休」，員工也加速趕工做出更多蛋黃酥，但一盤盤又香又酥的成品一出爐，立刻就被客人掃空，想吃的人依舊得乖乖排隊，不管烈日或下雨，排隊人潮都是滿滿滿，而且一人只能限購36顆。

反觀彰化的不二坊，他們則是從8月24日到9月10日更改營業時間，早上不再販售，改由下午2點30分才開賣，一人限購120顆，大約有7成顧客都是代購業者，還有很多人乾脆帶張小板凳慢慢排，即使一顆價格已經從30元漲到40元，人氣依舊紅翻天，排隊3小時也不一定買得到。

一名不二坊的代購業者透露，排隊一整天只能輪到3、4次，平均一天能買到9盒，轉手賣以後一盒可以賺250元，一整天下來能賺到2000多元。

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關鍵字：蛋黃酥,不二家,不二坊,不二製餅,中秋節,月餅

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