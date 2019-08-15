名嘴再爆「都不批公文」　韓國瑜怒又哀：我像隻地鼠一直被打

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜被名嘴爆「上任後沒在批公文的，都是李四川（副市長）在批」，對此他解釋「我每天都在批公文，每天最少平均要批十件公文以上」，甚至怒喊「台灣那個政論市場的真的是不可思議，我是覺得我要強烈抗議」。讓他玩起打地鼠遊戲時還不忘抱怨「我每天被打，感覺我很像地鼠」。

▲韓國瑜體驗手部打地鼠遊戲。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜解釋自己每天要批10件公文以上。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市長韓國瑜15日出席高雄市公私立各級學校校長聯席會議時，參觀高齡及長期照護事業系相關器材時，體驗到打地鼠時，笑稱自己看到地鼠就好像每天被抹黑被打一樣，他受訪時說「我每天被打，感覺我很像地鼠，黑韓產業鏈蓬勃發展，有感而發」。

到底是哪些事情讓韓國瑜「有感而發」？其中韓國瑜被名嘴邱明玉爆「上任後沒在批公文的，都是李四川（副市長）在批」。對此他聽了動怒表示「我每天都在批公文，邱明玉小姐搞不清楚狀況，我每天最少平均要批十件公文以上，現在有分層負責，每一個副市長每一個局處都有他職責所在，我每天都在批公文，怎麼會這樣說」。

韓國瑜抱怨「反正就隨便講韓國瑜也不用錢，還可以名利雙收，我吃茶葉說我習慣吃檳榔，就是隨便講都不用負責任，到底瞭解不瞭解高雄市政府市長辦公室每天批公文的情況，你也不瞭解就隨便講，我覺得太奇怪，台灣那個政論市場的真的是不可思議，我是覺得我要強烈抗議」。