台灣大網路門市也有299限時方案　即日起只到月底

▲台灣大也推299限時限量資費方案。（圖／翻攝自台灣大官網）

記者邱倢芯／綜合報導

繼昨（15）日遠傳官網出現299方案後，今天台灣大官網也釋出了299限時限量資費方案，兩者一樣都僅限新申辦或攜碼用戶、流量12GB；不過與遠傳不同的是，台灣大的網外、市話皆為60分鐘免費。

台灣大網路門市的299資費需綁約24個月，行動上網免費傳輸量12GB，網內語音通話免費、，但不含加值、影像語音及其他服務；每月網外、市話語音各60分鐘免費優惠。

而遠傳的299資費方案則為，簽約24個月毋需預繳，合約期間享有網內免費，網外每月送40分鐘（不含市話），市話每月送80分鐘，上網12GB（原資費內含300MB），超額後降速至128Kbps以下，合約期滿恢復原牌價計收。

當然，若是覺得12GB流量不夠的用戶，台灣大一樣推出了499的資費方案；台灣大的499方案分為二種，一是加碼送好禮，可選擇綁約12個月或24個月，前者送全家禮券500元，後者則是送全家禮券1,000元與每月通話金499元，兩種選擇皆為上網吃到飽不限速、網內每通前5分鐘免費、網外每月30分鐘免費。

其二則為禮券瘋狂送，一樣分為綁約12個月或24個月，前者送家樂福禮券1,500元，後者則是送家樂福禮券3,000元，兩種選擇上網流量為20GB吃到飽、網內通話免費、網外每月免費30分鐘、市話每月免費30分鐘。

►只有一天 遠傳官網出現299資費