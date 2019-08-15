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只有一天　遠傳官網出現299資費

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▲▼遠傳官網出現299資費方案。（圖／翻攝自遠傳官網）

▲遠傳官網出現299資費方案。（圖／翻攝自遠傳官網）

記者邱倢芯／綜合報導

遠傳官網今（15）日出現了299方案，而且僅限到8/16早上10點前可於遠傳網路門市申辦；不過這項299資費上網流量為12GB，不過網內互打免費，網外、室內通話分別為40分鐘與80分鐘，這項資費較適合非上網用量大且語音通話需求較高的用戶。

不過要注意的是，遠傳的這項資費方案，僅限新申辦或攜碼的用戶，SIM卡可選擇宅配或全家超商取貨，需簽約24個月毋需預繳，合約期間享有網內免費，網外每月送40分鐘（不含市話），市話每月送80分鐘，上網12GB（原資費內含300MB），超額後降速至128Kbps以下，合約期滿恢復原牌價計收。

若是覺得12GB太少的用戶，遠傳也額外提供了499上網吃到飽的選擇，且申辦日期較長，即日起至8/31前皆可於遠傳網路門市新申辦或攜碼。

這項499的資費有兩種方案選擇，一是綁約12個月，合約期間享有上網無限瀏覽（原資費內含1GB），網內每通前5分鐘免費，網外每月送30分鐘（不含市話），國內數據上網飽不限速，合約期滿恢復原牌價計收。2019/8/31前申辦本專案且於2019/9/8前啟用成功者，加碼送「遠東百貨四合一商品券500元」。

另外也可選擇綁約24個月，合約期間享有上網無限瀏覽，網內每通前5分鐘免費，網外每月30分鐘免費（不含市話），每月加碼贈$888網內外通話金，合約期滿恢復原牌價計收。

2019/8/31前申辦本專案且於2019/9/8前啟用成功者，可獲得「遠東百貨四合一商品券1,000元」、「網路門市手機單購折價1,000元」，「普渡加菜金5,000元」。2019/8/7～8/15申辦並於2019/9/8前啟用成功者，再加碼贈「friDay購物折價券3,000元」，三項贈品共價值5,000元。

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關鍵字：遠傳,299,499

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