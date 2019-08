台灣大公有雲「運算雲Plus」上線　一二類電信攻雲端估40家企業導入

▲ 圖左至右依序為:數位通國際董事長吳振生、台灣大哥大總經理林之晨、VMware 總經理陳學智。(圖/記者樓菀玲攝)



記者樓菀玲/台北報導

雲端時代來臨!台灣大哥大在 8 月 8 日首創國內一類電信業先河,與二類電信業者數位通國際聯手合作,採用業界頂尖的 VMWare 伺服器虛擬化技術,並且在台灣大通過資安三認證且符合 PCI DSS 標準的資料中心建構「選算雲 Plus」服務,預計今年底前將有超過 40 家企業可望導入台灣大公有雲服務,讓企業客戶的私有雲與公有雲可無縫接軌。

根據國際研究曁顧問機構 Gatner 預測,2022 年全球公有雲市場營收將高達 2,790 億美元,較 2018 年成長近 6 成之多。台灣大哥大總經理林之晨表示,看好雲端服務已成為未來企業主流趨勢,尤其企業客戶在選擇雲端服務時,特别重視穩定性、高擴充性與高相容性,因此台灣大早於 2011 年就開始布局發展 laaS 服務,未來台灣大將持續尋求更多與國際雲業者的合作機會。

林之晨總經理指出,台灣大這次攜手數位通國際,以 VMware 技術建置的台灣大「運算雲Plus」服務,由台灣大提供專業資料中心、電信級資安服務與經驗豐富的雲端團隊,而數位通國際則提供 VMware 技術支援,這也是一類與二類電信業者首度共同建置的公有雲服務。「運算雲 Plus」服務啟用後,除可滿足企業客戶多元的雲端服務需求,也讓台灣大的「雲」範圍橫跨網際網路產業、高科技製造業、零售流通業等領域。

▲ 台灣大哥大總經理林之晨。(圖/記者樓菀玲攝)



台灣大「運算雲 Plus」服務是少數電信業以 VMware 技術提供異地備份備援服務的雲端平台,並提供軟體式網路服務,支援企業自有網路專線入雲,在 IP 不轉換的情況下,員工只要透過企業內部網路環境,無論在公司任何分點,都不須處理複雜的網路設定,就可以輕鬆存取內部資源,也降低外部人員接觸企業資源的風險,不僅節省時間與人力成本,也提升營運效率及資訊安全。台灣大營運長吳傳輝則強調,「虛擬化(Virtulization)」是有效提高 IT 靈活性、彈性和延展性,同時省下可觀成本的最佳作法。台灣大「運算雲 Plus」服務採 VMware 技術,企業客戶可在短時間內易於進行服務移轉、擴充,讓企業專注於營運與創新。

數位通國際董事長吳振生表示,近幾年大型企業將部分系統移轉上公有雲,但所面臨的挑戰就是系統不相容,或因資安法規等因素,只能有限的在公有雲作基本運算與備份。然而企業資訊系統經年升級演化自成私有雲系統,許多企業選擇 VMware 的技術來建構私有雲平台,若公有雲也使用 VMware 軟體,則公、私雲可以無縫接軌,形成各種優點兼顧的混合雲。數位通國際成立於 2000 年,致力於事業資料中心維運與優質的雲端服務,除了榮獲 BSI 英國標準協會 ISO 2700/27011 與 ISO 27017/27018 多項驗證,亦透過政府雲端採購認證為合格的服務商,深獲市場肯定。數位通國際此次與台灣大策略結盟,雙方合作以 VMware 技術為基礎架構加上自行開發多個管理與帳務系統,為國內提供最優質、穩定又安全的混合雲服務。

▲ 「運算雲 Plus」可以在 IP 不轉換的情況下,讓員工只要透過企業內部網路環境來存取內部資源。(圖/記者樓菀玲攝)



VMware 總經理陳學智表示,VMware 做為企業軟體的領導與創新廠商,致力協助企業 IT 打造多雲、混合雲的工作環境,藉由整合式雲端基礎架構與管理服務,讓 IT 資源不論在地端或雲端執行時,能為企業 IT 創造高靈活性及可擴展性。VMware 協力數位通國際為台灣大哥大打造基於 VMware 技術基礎平台的「運算雲 Plus」服務,期望聯手台灣業者共同擴大混合雲服務市場,讓更多台灣企業可以無縫連接輕鬆上雲端。