野生「酷斯拉」入侵7縣市　美洲綠鬣蜥飼主須登記、不得繁殖

▲綠鬣蜥 。（圖／林務局提供）

記者崔至雲／台北報導

農委會15日預告訂定「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」草案，將美洲綠鬣蜥公告為有害生態環境之原非我國原生種陸域野生動物。公告後飼養美洲綠鬣蜥需向政府登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，以杜絕目前美洲綠鬣蜥寵物棄養及任意繁殖情形，降低美洲綠鬣蜥對本土生態可能的危害衝擊。該草案將進行為期60天之預告。

之前有網友將在國外屬於保育類的綠鬣蜥做成「蒜頭蜥蜴湯」、「蒜蓉豆腐乳蒸蜥蜴」2道料理PO上網，引起許多網友討論，當時林務局提兩項意見，建議民眾還是別吃，因為該動物大多都生長在野外，身上有許多寄生蟲，怕吃了影響身體健康，而且觀感也不好。

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▲▼綠鬣蜥料理。（圖／翻攝臉書社團廚藝公社）

美洲綠鬣蜥（Iguana iguana）是原產於中南美洲之陸域爬蟲類動物，屬於大型蜥蜴，每次繁殖可產20-70顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍。林務局指出，目前已在包括台灣在內的15個國家發現入侵族群，其所產生的危害，包括因其挖土的習性可能損害河堤基礎設施，並造成農業、觀光、食物與生物安全威脅，帶來電線短路停電及道路塌陷或堤岸侵蝕等直接經濟損失，亦可能破壞植被並與原生物種競爭，影響本土生態。

林務局說明，美洲綠鬣蜥入侵環境的途徑主要為「棄養」。也因為美洲綠鬣蜥與「酷斯拉」相似的奇特外型，加上性情溫和易於飼養，而在寵物市場廣受歡迎，但多數飼主購買時，未評估其成長後體型可達2公尺長，目前已發現在台中市、彰化縣、嘉義縣（市）、台南市、高雄市及屏東縣範圍皆有大量族群被棄養，並有快速擴散趨勢。

▲綠鬣蜥 。（圖／林務局提供）

為移除野外入侵族群，林務局委託屏東科技大學及相關團體進行捕捉，從103年起至今已移除了7417隻。林務局提到，除捕捉已逸散在野外的美洲綠鬣蜥之外，管制人為飼養的個體、防止棄養與人工繁殖，對減少美洲綠鬣蜥危害已刻不容緩。

林務局表示，目前在野生動物保育法第31條規定，已公告美洲綠鬣蜥為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，等正式公告後，美洲綠鬣蜥飼主應依規定向所在地直轄市、縣（市）政府辦理登記；如未於期限內登記，或於登記後規避查核，可依野生動物保育法處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。