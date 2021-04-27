「建築師」隨機獵殺開槍轟貓！7萬交保改口無業「我沒錢」下場曝

▲吳姓男子自己也養貓，卻因為好玩，隨意持玩具槍射殺路邊貓咪。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北吳姓男子日前持玩具鎮暴槍，朝路邊陽台上的貓咪射擊，貓咪鼻骨中彈，喪失部分呼吸、嗅覺功能，文山二分局將吳男拘提到案，原本自稱建築師的吳男，改口目前待業中，且家中有養貓，因為好玩所以朝野貓開槍，沒想到是有人飼養的，台北地檢署訊後依違反《動保法》等罪諭令7萬交保，後因覓保無著改限制住居。

24日晚上6點多，文山區溪口街有飼主發現貓咪在陽台痛苦掙扎、口吐鮮血，緊急送醫發現貓咪鼻骨被金屬彈打碎，同天晚上，又有民眾發現不明人士在興隆路1段184向公園內，持槍射擊麻雀，文山二分局接獲報案後，根據監視器畫面，懷疑同為吳姓男子所為，26日將他拘捕到案。

▲警方查扣吳男持有的玩具鎮暴槍和大量鉛、鋁彈。（資料照／記者張君豪翻攝）

據了解，29歲的吳男在警局時仍有母親陪同，他一開始自稱是建築師，因為喜歡生存遊戲，所以自己買了玩具槍和子彈，但是後來又改口稱其實目前待業中，他自己也有養貓，犯案時以為有野貓跳到別人家陽台上，一時覺得好玩而開槍射擊，沒想到被害貓咪是有人飼養的。

因為飼主尚未確認是否提告毀損罪，警方查扣的鎮暴槍、近3百顆鉛鋁彈殺傷力仍有待鑑定，檢察官26日訊後諭令依《動物保護法》等罪嫌交保7萬元，但吳男在拘留室睡了超過4小時仍籌不出保費，改為限制住居。

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