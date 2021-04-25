影／網友諷「獅子被打縮小燈」　山西離奇野生動物園

▲山西野生動物園拿貴賓狗替代獅子，被消費者指控欺騙。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

山西運城一家野生動物園被民眾投訴誇大不實，發現裡面的動物與宣傳不符。 動物園簡介上介紹有老虎、獅子、狗熊等，實際圈養的卻是一些很常見的家禽，業者竟然用貴賓狗代替獅子，被網友諷刺「是用縮小燈了嗎？太誇張了。」

據《漩渦》視頻顯示，山西省臨汾動物園變成家禽養殖場。 原先的水禽湖成了家禽散養場，養了雞鴨鵝，人行道上有羊群在散步，豬圈還有幾隻豬仔。 更離譜的是，寫著雪獒的籠子關著一條長毛黃金獵犬。說好的猛獸區變成貴賓狗，野狼群只剩下一隻哈士奇。

▲山西野生動物園拿哈士奇當狼養。（圖／翻攝 澎湃新聞）

拿狗當獅子、狼來養的情況，動物園的負責人解釋，「動物園正在重新整頓，老虎、獅子等被林業局調走，只剩下一些萌寵。」不少消費者抗議買動物園門票，什麼珍稀動物沒看見，要求退票。

動物園工作人員解釋更奇葩，「這些動物都是給城裡孩子看的，因為城裡養殖不方便，他們都沒見過雞、狗什麼的。」

家長回應，「按照園方的邏輯，沒去過非洲大草原的孩子還沒見過獅子、斑馬呢，怎麼不養一些呢？」很顯然業者已經涉及商業欺騙。