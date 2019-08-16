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約會一半買冰淇淋！男虧「妳這麼胖還吃」　遭女友狂刺4刀當街亡

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▲▼「長這麼胖還要吃冰」，男被女友當街狂刺4刀身亡。（圖／翻攝自微博／人民故事）

▲男被女友當街狂刺4刀身亡。（圖／翻攝自微博／人民故事）

記者董美琪／綜合報導

大陸河南駐馬店市14日發生當街殺人案！一名男子在市區風光路上海商城附近被人捅傷，警方獲報趕到現場，將男子送醫搶救仍宣告不治。據了解，事發原因疑似是女子不滿男友說「這麼胖還要吃冰淇淋」，當場發狂怒持剪刀狂刺男友，案件正進一步偵辦釐清中。

市公安局110指揮中心接到民眾報警，14日10時許，稱市區風光路上海商城附近有一男子被人捅傷。民警迅速趕到現場處置，將受傷的張姓男子送醫救治。

河南省駐馬店市公安局表示，經查，當日上午嫌疑人王女與受害人張男逛街時，因瑣事發生口角，於是王女便持剪刀將男子刺傷。目前警方已將嫌疑人逮捕歸案，受害人經搶救無效死亡，案件正在進一步偵辦中。

根據《鳳凰網》引述《看看新聞》報導，據知情人士透露，兩人是認識才20多天的情侶，當時女子說要吃冰淇淋，男子說「你長這麼胖還要吃冰淇淋」，女子聽了瞬間怒炸，一氣之下，轉身買了把剪刀連刺男子4下，張男經搶救無效死亡，不過真正詳細案發經過原因，當地警方仍正在偵查中。

▲▼「長這麼胖還要吃冰」，男被女友當街狂刺4刀身亡。（圖／翻攝自微博／駐馬店雪松派出所）

不少大陸網友看了紛紛留言「因為不買冰淇淋就被捅死了，你們還要我們男生怎麼樣？」、「據說是因為男生說女孩兒胖？」、「據說剪刀4刀刺破心臟？」、「做一個男孩子也太危險了吧，在外面一定要保護好自己」、「肯定內心積壓了很久」、「胖就胖，我也胖，但我自信心爆棚」、「所以在這個年代，男生你們也別隨便網戀」、「單身好，找什麼女朋友」、「要命就別說女朋友胖」、「我們男生究竟要怎樣才滿意」。

▲▼「長這麼胖還要吃冰」，男被女友當街狂刺4刀身亡。（圖／翻攝自微博／人民故事）

▲男被女友當街狂刺4刀身亡。（圖／翻攝自微博／人民故事）

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關鍵字：河南,駐馬店市,冰淇淋

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