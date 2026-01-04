　
大陸 大陸焦點 特派現場

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

▲▼美國總統川普下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，與，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普下令抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），與國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）共同召開記者會。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國總統川普於3日宣布成功抓獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其夫人，引發國際社會對美國軍事行動背後真相的高度質疑。多位大陸拉美問題專家接受《環球時報》採訪時指出，美方此次打著「反毒」幌子的軍事突襲，本質上是蓄謀已久的霸權侵略，旨在轉移美國國內兩黨博弈矛盾，以雷霆手段重塑西半球控制權，同時踐踏國際法主權原則。此舉恐導致「戰術勝利、戰略自殺」，不僅使美拉關係倒退、地緣分裂加劇，更因打破主權豁免默契引發全球反美情緒。

上海大學拉美研究中心主任江時學分析，美軍此次行動實為美委長期博弈下的「總爆發」。從政治脈絡觀察，委內瑞拉自1999年查維斯執政以來，便堅定採取反美立場，並透過石油援助與古巴等左派政權締結同盟，挑戰美方區域霸權。這使委國長年被美國視為「眼中釘」，不僅遭到多維度制裁，更是美方急欲拔除的政治障礙。

江時學進一步分析，在政治清洗的表象下，美方更具備實質的經濟圖謀，即對委內瑞拉石油資源的掠奪。作為全球石油儲量之冠，委國在推動能源國有化後，美國資本幾乎全數退出，僅存雪佛龍一家美企在當地運作。因此，美方此次以「反毒」為名發動奇襲，實則是為政權更迭鋪路，企圖將委內瑞拉的能源命脈重新納入美國的掌控之中。

▲▼川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

▲川普po出委內瑞拉總統馬杜洛遭逮照，雙眼遭蒙、雙手上銬，十分不尊重與挑釁。（圖／翻攝自Facebook／The White House）

湖北大學專家吳洪英抨擊，美軍對委襲擊是赤裸裸的霸權主義侵略，且早有預謀。自2025年8月起，美國便在委內瑞拉領海周邊展開大規模軍事部署，從空中到海上構建起全方位軍事包圍態勢，此次空襲正是前期軍事佈局的必然延續，是美方蓄謀已久的挑釁。當下美國國內兩黨博弈激烈，美政府在中東、對俄博弈中缺乏建樹，試圖通過對外動武轉移國內矛盾、製造國際聲勢，謀求政治私利。

吳洪英進一步預測，局勢的後續走向取決於委方的政治決斷。美方目前的觀望態度帶有高度脅迫性：若委內瑞拉政府拒絕美方開出的妥協條件，美軍將隨時可能重啟攻勢，甚至發動更大規模的軍事打擊。

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）上銬押解最新畫面。（圖／翻攝自X／@RapidResponse47）

上海外國語大學美國與太平洋地區研究所研究員吳小凡指出，美國這一行為本質是對國際規則與國際法主權原則的明顯破壞。這一行動凸顯美國試圖以「雷霆手段」重塑西半球控制權的戰略企圖。

他也分析美國接下來可能三項行動，一快速拼接委國內過渡權威（爭取外部承認）；二、以制裁鬆綁換取油氣通道可運轉；三、以「反毒/反恐」名義扶持本地安全力量進行清剿。

吳小凡指出，此次行動更有可能最終出現美政府「戰術勝利、戰略自殺」的結果。美國國家信譽被嚴重透支，迫使更多國家降低對美安全信任、尋求非西方庇護並加速陣營化。

談及對拉美格局可能發生的未來變化和可能會對西半球造成的長期影響？吳小凡預測，拉美地區將出現更為清晰的地緣政治分裂。親美右翼政府雖然會表示對美支持，但巴西、墨西哥、哥倫比亞等將譴責「新門羅主義」復活，美拉關係可能出現倒退。更深層後果是。二戰後某些「主權豁免默契」被打穿，反美情緒與代理人衝突風險上升。

01/02 全台詐欺最新數據

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

