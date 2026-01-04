蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

▲東京汽車撞人事件，中國2公民重傷，中駐日使館緊急提醒（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

又有中國公民在日本受到攻擊。根據中國駐日本大使館昨深夜發布通知，2025年12月31日跨年夜，東京新宿區更發生蓄意汽車撞人案件，導致2名中國公民身受重傷送醫搶救。

中駐日本大使館發布通告，再次提醒在日中國公民注意人身安全。該文稱近期日本多地治安環境持續惡化，福岡、靜岡、愛知等地接連發生殺人未遂與報復社會案件，更有數名中國公民無端遭受辱罵毆打。

獲悉上述有關案情後，駐日本大使館第一時間向受傷中國公民及其家屬表示慰問並提供協助，同時向日本警方交涉，敦促盡快破案，切實保護中國公民合法權益。

出行在外，安全最重要。值此歲末年初、春節將至之際，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒在日中國公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

近年日本治安局勢波動，中駐日使館多次發布安全提醒（尤其是2025年11月後），近兩年在日中國公民遭受襲擊事件頻傳。舉例2025年12月31日（東京新宿）：跨年夜當晚，新宿區發生汽車蓄意撞人事件，造成2名中國公民重傷送醫。

2025年7月31日（東京千代田區）2名中國籍男子在神田站附近街頭，遭4名不明身份男子持鐵棍圍毆，導致頭部嚴重受傷。案發後嫌犯驅車逃逸，日本警方隨後於11月逮捕5名嫌疑人；2025年7月30日（大阪西成區）19歲中國男大學生遊客遭一名32歲日本男子勒頸襲擊並搶劫財物，導致受害者受傷；2025年6月（京都下京區）37歲中國籍男性遊客在五條大橋附近，遭男子持刀刺傷右側腹部與鎖骨，傷勢嚴重，所幸無生命危險。