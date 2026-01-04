　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

▲▼台灣有事,中日關係,日中關係。（圖／路透）

▲東京汽車撞人事件，中國2公民重傷，中駐日使館緊急提醒（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

又有中國公民在日本受到攻擊。根據中國駐日本大使館昨深夜發布通知，2025年12月31日跨年夜，東京新宿區更發生蓄意汽車撞人案件，導致2名中國公民身受重傷送醫搶救。

中駐日本大使館發布通告，再次提醒在日中國公民注意人身安全。該文稱近期日本多地治安環境持續惡化，福岡、靜岡、愛知等地接連發生殺人未遂與報復社會案件，更有數名中國公民無端遭受辱罵毆打。

獲悉上述有關案情後，駐日本大使館第一時間向受傷中國公民及其家屬表示慰問並提供協助，同時向日本警方交涉，敦促盡快破案，切實保護中國公民合法權益。

出行在外，安全最重要。值此歲末年初、春節將至之際，中國駐日本大使館再次提醒中國公民近期避免前往日本，再次提醒在日中國公民注意安全，密切關注當地治安形勢，切實提高安全防範意識，加強自我保護。如遇針對性、歧視性案件，請注意保存證據，及時報警並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

近年日本治安局勢波動，中駐日使館多次發布安全提醒（尤其是2025年11月後），近兩年在日中國公民遭受襲擊事件頻傳。舉例2025年12月31日（東京新宿）：跨年夜當晚，新宿區發生汽車蓄意撞人事件，造成2名中國公民重傷送醫。

2025年7月31日（東京千代田區）2名中國籍男子在神田站附近街頭，遭4名不明身份男子持鐵棍圍毆，導致頭部嚴重受傷。案發後嫌犯驅車逃逸，日本警方隨後於11月逮捕5名嫌疑人；2025年7月30日（大阪西成區）19歲中國男大學生遊客遭一名32歲日本男子勒頸襲擊並搶劫財物，導致受害者受傷；2025年6月（京都下京區）37歲中國籍男性遊客在五條大橋附近，遭男子持刀刺傷右側腹部與鎖骨，傷勢嚴重，所幸無生命危險。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

彰化縣埔鹽

Google太會玩！搜尋「怪奇物語」秒進顛倒世界

國1南下29.9K小貨車起火　濃煙瀰漫影響車流

屏東內埔清潔車爆衝突

撞待轉車畫面曝！27歲賓士男拒絕毒測　警開罰18萬吊銷執照扣牌

美軍抓走馬杜洛！中國官媒批霸權掠奪、網友嘆：國家一定要強大

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

美打破和平！委內瑞拉下一步　陸學者：恐陷入長期真空與動盪未來

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　10年孤獨經營動物體態豐腴

先表態支持一中！韓總統今時隔6年訪華　李在明抵北京釋指標意義

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統：立即釋放！停止顛覆內政

陸官媒直擊委國首都街頭　人民無助悲憤抗議！藥店加油站關門

中韓領導人會談幕後協調　中方要求韓國表態反對台獨

蓄意衝撞！2陸旅日公民跨年夜重傷　陸駐日使館發緊急安全警示

美為何突襲委國？　陸學者：反毒為名實奪石油！重塑西半球控制權

「護國院長」蘇貞昌現身力挺　林俊憲直搗台南安南本命區湧破2萬人

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！

快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時

「龍門閉鎖陣」廣設「消音錐」　澎湖保存戰地記憶述說守護故事

台中沙鹿火燒山！雜草燃燒綿延1000平方公尺　消防緊急搶救

宇珊施捨路人50元被嗆賤　她傻眼：沒有幫助人開心的感覺

鋰電池勿邊充電用　南投消防員在消防節前夕宣導使用安全

誤把尾隨車當仇家　花蓮男「當街開槍」2小時被逮

埔里鎮掩埋場環評首開會遭駁...三月內補件再審　場外聚350人抗議

一路凍到周末！輻射冷卻助攻冷氣團「半個台灣剩9℃」　2天挑戰寒流

【是風火輪嗎？】印度摩天輪飆速狂轉　無門纜車飆到飛起全場尖叫

大陸熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

智利總統：今日委國，明日任何一國

陸男穿「破羽絨衣」12小時呼吸衰竭！

陸撞球天后潘曉婷一桿把「2025打成2026」 網敲碗：看明年2027怎麼打

陸官媒轟美霸權掠奪！網：國家一定要強

2次發聲！陸官方譴責美「強控」委國總統

綠委提案修兩岸條例　國台辦嗆：若觸碰紅線將採取「斷然措施」

女子苦等失蹤6年丈夫真相好驚悚

陸官媒公開沈伯洋家衛星圖　陸委會警告

揭美突襲委國動機與下一步？

陸「最寒酸動物園」迎來第1個旅行團　

驚魂目擊美軍機隊低空掠過委國

分析／美打破和平！委內瑞拉下一步局勢堪憂　

影／福建艦「零幀急停」近距離曝光！

更多熱門

相關新聞

緬甸強震　陸13公民受傷

緬甸強震　陸13公民受傷

緬甸強震造成重大災情，中國大陸駐緬甸大使館30日確認，有13名中國公民在緬甸強震中受傷。

幫伊朗組織取得軍用技術！美5億懸賞4陸人

幫伊朗組織取得軍用技術！美5億懸賞4陸人

台鐵「1933專線」8個月通報3259件　阻止250起入侵路線事故

台鐵「1933專線」8個月通報3259件　阻止250起入侵路線事故

新北義警民防大隊長慰勞　攜手瑞芳警共築平安新春

新北義警民防大隊長慰勞　攜手瑞芳警共築平安新春

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」確認是中國公民

紐西蘭「塑膠袋包裹女屍」確認是中國公民

關鍵字：

日本治安中國公民駕車撞人緊急提醒春節安全

讀者迴響

熱門新聞

陸「最快女護士」遭懲處　宣布從醫院辭職

《中華一番》小當家死了！作者崩潰認劇情失控

《紅白》驚見不雅畫面！女歌手肉色戰袍「像沒穿」正面開腿

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

好友「1話題」拒聊　一票秒懂：超討厭被問

估跌破5℃　首波寒流要來了

16億獎金！中情局「超強內鬼」背叛馬杜洛

快訊／川普宣布「接管」委內瑞拉

尪輸入密碼求試車「本土性能車 車燈D-E」！妻：約砲嗎

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

50歲男每天喝「黑咖啡」竟釀腎衰竭！醫揪1關鍵

獨／台八女星嫁前國手！婚禮宣布懷孕「寶寶性別公開」

全台樂園景點免費入園優惠懶人包

台女星「錄影胸貼外露」沒發現

更多

最夯影音

更多
蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷

蹲路邊逗狗！休旅車起步婦輾捲車底...驚悚畫面曝　狗死人重傷
瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

瑞士酒吧首位罹難者確認！　義16歲高球新星殞命檢揭起火原因

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

余家昶今告別式！女兒哽咽「希望你不是英雄」　國旗、北市旗蓋棺

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

竹南無照屁孩拒檢！8字型繞圈「逗弄警車」　同儕錄影歡呼：安捏~

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面