7駭客花2天成功破壞「美F-15關鍵系統」　材料費僅花2萬美元

▲美軍F-15戰鬥機的漏洞近日被駭客攻破。圖為沖繩嘉手納基地中的F-15，同下。（圖／記者季相儒攝）

實習記者陳妙津／綜合報導

一群經過嚴格審查的駭客在Def Con網路安全大賽中，成功駭入並破壞美國F-15戰機的重要飛行系統，這也是外部研究人員首次被允許實際接觸F-15的關鍵系統，以尋找戰機弱點。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）及《美國軍事新聞》（American Military News）報導，經過2天測驗後，7名駭客發現戰機中的敏感弱點，若在現實中遭人利用，可完全關閉「任信飛機資訊下載站」（Trusted Aircraft Information Download Station），該系統可在飛機飛行時，透過攝影鏡頭和感測器收集大量飛行數據。

這群駭客也曾經於11月時，在沒有實際接觸到F-15的情況下，發現類似問題，而美軍雖曾嘗試除錯，卻失敗了。而在近日的實際測試中，駭客們透過各式各樣的方式攻擊F-15，包括灌入惡意病毒、或是用鉗子及螺絲刀攻擊等，花費的器材費大約僅2萬美元（約62.7萬元新台幣）而已。

▲駭客僅花2萬美元便成功駭入造價至少千萬美元起跳的F-15。（圖／記者季相儒攝）



美國空軍採購後勤助理部長羅波（Will Roper）表示，「他們能通過發現的開放後門進入」，並坦承已預料到結果並不會太理想。他表示，空軍一直以來都優先考慮時間、成本和效率，導致對網路安全地忽略成為產品的關鍵問題，希望未來能透過白帽駭客的協助改善。

和過去相比，美國空軍首次允許白帽駭客在敏感設備中搜尋漏洞，確信經由美國境內最好的駭客在戰前找出漏洞，才能在面對俄羅斯、伊朗和朝鮮等對手的攻擊時佔上風。

羅波說，「我們所有飛機都有數百萬的程式碼行數（Lines of Code，LOC），只要其中一個有瑕疵，那無法造出美軍等級戰機的國家只需按幾次鍵，便能讓美方戰機大敗。」

羅波也表示，希望明年Def Con網路安全大賽時，他能將經過嚴密審核的駭客，帶到拉斯維加斯附近的空軍基地，再次進行實際攻擊測試，確保沒有任何漏洞。