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「違建又堆滿汽油！」2女受困汽修廠火窟慘死　建管處：經常有人檢舉

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市北投明德路一間汽修廠13日凌晨發生火警，一對36歲、33歲劉姓姊妹受困在二樓鐵皮房間，消防人員到場後直接破壞鐵皮救人，但2人脫困時已經無生命徵象、送醫搶救後仍宣告不治。台北市建管處表示，起火的建築是既存違建，根據規定不用強制拆除，現在發生2死悲劇，後續責任將進一步釐清。

36歲、33歲的劉姓姊妹平時住在汽修廠二樓，2人13日凌晨一樣在二樓房間睡覺時，家中後方卻突然起火燃燒、冒出濃濃黑煙，兩人驚醒後嚇得立刻打電話報警求救。警消一邊派人趕赴現場救援、一邊指導2姊妹尋找隱蔽，但2人沒有多久就中斷聯繫。

消防人員趕到現場後立刻佈水線灌救，同時拿出工具破壞二樓的外層鐵皮進入火場內搜索，順利在二樓一間角落的房間發現2女的身影，但2女已經吸入過多的濃煙失去生命徵象，他們立刻將人抬出送往鄰近的醫院急救，但搶救1個多小時後仍分別宣告不治。

▲▼留下一歲女兒！ 汽修廠大火 兩姊妹救出不治。（圖／東森新聞）

▲消防人員搶時間破開鐵皮找人，不幸仍無法救回2姊妹的生命。（圖／東森新聞）

警方表示，火災發生時，他們一度以電話聯繫上2名姊妹，並且指導2人應該如何找尋掩蔽物避難，但當時2人卻在電話中驚慌表示「太暗了我看不清楚」，接著沒有多久電話就斷訊失聯，只來得及確定2人的受困位置，消防人員到場後也搶時間破開鐵皮找人，不幸最後仍無法救回2人的生命。

旁邊遭火災波及的公寓住戶表示，「我有聽到聲音，接著煙就進來，我聞到就起來，起來打開窗戶看，外面都是霧都是煙，然後我就趕快叫家人出來」。另一名住戶也驚魂未定的說，「後面在燒，前面都是煙，我們被煙困住了，我們要出來時，已經都是煙了」，所幸後來被消防人員平安救出。

▲▼留下一歲女兒！ 汽修廠大火 兩姊妹救出不治。（圖／東森新聞）

▲台北市建管處證實，這一棟確實是既存違建，也經常遭到民眾檢舉。（圖／東森新聞）

根據了解，發生火災的建築其實是違建，加上一樓也存有大量汽油等燃料，才會造成火勢一發不可收拾。台北市建管處也證實，這一棟確實是既存違建，也經常遭到民眾檢舉，但依規定不用強制拆除，只需要拍照列管即可，現在發生火災導致2人喪命，後續責任將進一步調查釐清。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：火警,北投,永明派出所,汽修廠

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