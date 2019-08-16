日10歲女童赴港採訪示威！　曝熱血記者魂：想瞭解真相就要和當事人對話

▲ 島津知佳在爸爸的陪同之下，專程搭機赴港採訪示威者 。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

香港今起展開一連3天的大型示威活動，國際社會高度關注。不過，在這起事件當中，日本一名10歲女童也成為討論話題，因為她想要瞭解事實真相，專程搭機赴港採訪示威者。消息一出，網友紛紛給予正面評價，有人說她是「真記者」，也有人讚賞家長無條件支持的行為是相當難得的家庭教育。

日本WBS新聞（ワールドビジネスサテライト）14日報導，小學4年級生島津知佳（10歲）藉由看新聞報導得知香港正在進行示威運動，但她認為，這還是無法掌握這場運動的背景，因此在爸爸的陪同之下，特地從日本搭機前往香港國際機場，親自與示威者面對面交談。

談及此次赴港研究的旅程，島津知佳提到，要追求事實真相，就必須要與當事人進行實際對話。據瞭解，她當時用英文提問，儘管多次被拒絕，但並沒有因此氣餒，而是繼續尋找下一名願意受訪的人；她最終找到願意接受採訪的人，根據對方的說法，他們是在爭取香港的自由，並非港獨。

在新聞播出後，島津知佳立刻成為全日本矚目焦點，這則消息更登上Twitter熱門。

網友表示，島津知佳追求真相的舉動是「真記者」，而爸爸無條件支持的行為也是相當難得的家庭教育。另派網友則提到，這也暴露出日本主流媒體還不夠的地方，「到現場傾聽在地聲音是最基本的事情。」

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