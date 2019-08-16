「請不要來幹涉我們的自由！」香港居民掛布條說心聲　網友抓包打臉了

記者黃君瀚／綜合報導

香港「反送中」活動延燒，15日在當地多份報紙上刊登一篇署名為「一群土生土長的香港市民」的文章，支持港府和警隊嚴正執法；另一方面，有網友發現在英皇道天橋上懸掛一幅紅布條，同樣表達對示威活動的不滿，上頭寫著「請不要來幹涉我們的自由」，署名為東區居民，卻很快遭到質疑。

香港多個粉絲團頁和社團近日貼出一張在東區英皇道天橋上掛起的紅布條，上頭寫著「請不要來幹涉我們的自由，請回吧！」明確表達了反對抗議活動的立場，盼示威者離開，署名則是「東區居民」。

不過這布條很快就引來了香港網友訕笑，質疑布條竟把「干涉」寫成「幹涉」，懷疑根本是簡體字轉繁體字出現的大笑話，「簡轉繁中間個軟件出錯」、「香港人會寫，返歸啦」、「親，正體字學好好嗎」、「北角全港最硬」、「沒文化真可怕」、「福建黑社會不代表東區居民，不代表我」、「估計做banner人有可能是內地人」。

▲香港警方駁民陣發起的818大遊行，僅允許在維園集會。圖為7月27日「光復元朗」遊行 。（圖／路透社）

根據《星島日報》報導，李嘉誠今（16）日在《香港商報》上刊登，「最好的因，可成最壞的果」、「愛中國，愛香港，愛自己」等語，明確表達不希望暴力繼續發生，「以愛之義，止息怒憤。」他也在《東方日報》上刊登，「正如我之前講過：黃台之瓜，何勘再摘。」並在每份報紙底下署名「一個香港市民李嘉誠」。字面上並沒有指責任何人士。

此外，香港民間人權陣線（民陣）發起8月18日「和理非（和平、理性、非暴力）」大遊行，預計號召300萬人上街抗爭，不過正式遭到警方駁回，只准於維多利亞公園舉行集會。民陣表示，已經提出上訴，將靜待裁決出爐後再公布後續安排。