　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 白衣老伯半夜獨自街上徘迴，遭警攔下確認身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲白衣老伯半夜獨自街上徘迴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣警局中埔分局三和派出所所長莊政峯、警員賴靜儀、警專實習生許原嘉，日前凌晨1時許在中埔鄉中華路與富裕路路口，發現一白衣高齡老翁獨自騎乘一台三輪腳踏車，在路口旁徘徊不前且身上完全無反光安全裝備，由於正值農曆七月當下場景讓人心裡發毛，莊姓所長霸氣直言，當警察還怕什麼妖魔鬼怪後，賴、許2員上前關心才知老翁住在附近卻因為用餐走失。

▲▼ 白衣老伯半夜獨自街上徘迴，遭警攔下確認身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 白衣老伯半夜獨自街上徘迴，遭警攔下確認身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

白衣老翁當日晚上獨自外出用餐後，突然失憶不知如何回家，更來回找尋數小時之久。莊姓所長立即利用M-Police電腦即時相片比對後，得知該名謝姓老翁戶籍在大埔鄉今年已82歲。

由於當時下雨情況危急，員警為保護謝姓老翁人身安全，立即牽扶老翁雙手，協助帶返所休息，並同時通知大埔所員警聯絡老翁家屬。

▲▼ 白衣老伯半夜獨自街上徘迴，遭警攔下確認身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲白衣老伯半夜外出走失。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨後員警得知謝翁居住於中埔鄉轄區和興村「聖天宮」附近，立即帶謝男前往其住處，謝男一見熟悉的環境後告知警方自己與妻子居住在此，老翁也交由謝翁妻子以及家人接手照顧。家屬表示12日晚上6點老翁未向家人表示要前往何處，就自行騎三輪車出門，家屬尋找一整晚，心情非常著急，眼見謝翁安全無虞，不斷感謝警方發現父親。

ET快訊
真人版娜美！鋼琴女神「極細Y型丁字褲」卡蜜桃　包臀拉鍊快炸開
傳細肩性感照！男友回送「3萬6大紅包」　她聽原因氣到分手
「好想移民日本」妹子神列5點狂勝台灣　他曝一張圖狠戳幻想

關鍵字：農曆七月,愛心雲,嘉義

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

改善空氣品質　台南市環保局強力取締露天燃燒

旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

桃園海管處全國首創　設置「海岸環境監測科技中心」

透過閱讀充實自己！周思齊分享棒球心路歷程講座　現場爆棚

糖尿病最煩惱「吃」！慈濟醫院護腎新書發表　腎友安心輕鬆吃

2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動　17日進入最後壓軸

桃園鐵路地下化經費分擔爭取比照高雄　開工後七年完工

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

改善空氣品質　台南市環保局強力取締露天燃燒

旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

桃園海管處全國首創　設置「海岸環境監測科技中心」

透過閱讀充實自己！周思齊分享棒球心路歷程講座　現場爆棚

糖尿病最煩惱「吃」！慈濟醫院護腎新書發表　腎友安心輕鬆吃

2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動　17日進入最後壓軸

桃園鐵路地下化經費分擔爭取比照高雄　開工後七年完工

《爸爸去哪兒》石頭上國中了！　「身高逼近爸爸」變運動帥哥

改善空氣品質　台南市環保局強力取締露天燃燒

亞冠盃／富邦77：76險勝曼谷高科技　資格賽3連勝

中職／打擊率重回4成　林立：數字是結果論

日職／被3連轟還奪第2勝　張奕：反省中

旺萊山等三商家獲國際大獎　黃敏惠親贈匾給與肯定

嘉市府中元普渡　各處室祈福標語大搞創意

明治神宮許願繪馬　出現不雅中文詛咒台獨、港獨

遊覽車開上華江橋機車道！車流回堵「如演唱會現場」…網友看傻了

出席基隆中元祭「還沒表演就被趕」網：只聽到趕人的聲音

地方熱門新聞

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

頭獎彩券行爆怪事　「當天打雷，..

林智堅首赴前線馬祖勞軍

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

新竹縣國際AI智慧園區　環評過..

取締違規超速　平鎮警方大執法　

桃園「美國路」　感恩協助興建水..

遇警推三阻四拒酒測　告知扣車罰..

十顆星的市政秘訣交流

桃園高鐵站區內水族館　明年開幕

2019蘇花改清水馬拉松賽暫緩..

蚵仔「奇幻漂流」警拾獲物歸原主

中壢仁海宮中元慶　體驗客庄特色

更多熱門

相關新聞

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

西南風增強，中央氣象局針對嘉南高屏5縣市再發「大雨特報」，15日嘉義以南地區有局部大雨發生機率，易出現短時強降雨。天氣風險公司也觀測到，雲林以南深夜起陸續出現局部大雷雨，提醒15日至18日（周日）的深夜至中午容易有較大雨勢發生，且這波雨勢會從沿海往山區，一波接一波斷續的下。

200位老師好有愛!自發助偏鄉教育

大7月出門！2歲兒對樹揮手　新竹媽急閃人

民雄12毛小孩遭毒殺起因破壞筍田

嘉義爆國小師諷學生被打是報應

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

比罹癌慘！這病害他小腿破300個洞

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面