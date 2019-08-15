白衣老翁夜半路口徘迴讓人起毛　巡邏警超暖霸氣護送回家

▲白衣老伯半夜獨自街上徘迴。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣警局中埔分局三和派出所所長莊政峯、警員賴靜儀、警專實習生許原嘉，日前凌晨1時許在中埔鄉中華路與富裕路路口，發現一白衣高齡老翁獨自騎乘一台三輪腳踏車，在路口旁徘徊不前且身上完全無反光安全裝備，由於正值農曆七月當下場景讓人心裡發毛，莊姓所長霸氣直言，當警察還怕什麼妖魔鬼怪後，賴、許2員上前關心才知老翁住在附近卻因為用餐走失。

▲ 白衣老伯半夜獨自街上徘迴，遭警攔下確認身分。（圖／記者翁伊森翻攝）

白衣老翁當日晚上獨自外出用餐後，突然失憶不知如何回家，更來回找尋數小時之久。莊姓所長立即利用M-Police電腦即時相片比對後，得知該名謝姓老翁戶籍在大埔鄉今年已82歲。

由於當時下雨情況危急，員警為保護謝姓老翁人身安全，立即牽扶老翁雙手，協助帶返所休息，並同時通知大埔所員警聯絡老翁家屬。

▲白衣老伯半夜外出走失。（圖／記者翁伊森翻攝）

隨後員警得知謝翁居住於中埔鄉轄區和興村「聖天宮」附近，立即帶謝男前往其住處，謝男一見熟悉的環境後告知警方自己與妻子居住在此，老翁也交由謝翁妻子以及家人接手照顧。家屬表示12日晚上6點老翁未向家人表示要前往何處，就自行騎三輪車出門，家屬尋找一整晚，心情非常著急，眼見謝翁安全無虞，不斷感謝警方發現父親。