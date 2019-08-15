桃園鐵路地下化經費分擔爭取比照高雄　開工後七年完工

▲桃園市長鄭文燦全力推動鐵路地下化重大建設。（圖／資料照／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦5年前的重要政見-桃園鐵路地下化建設進度，受到各界關注。市府新聞處長詹賀舜15日表示，桃園鐵路地下化可行性研究於2017年7月31日經政院核定通過，依規定由交通部鐵道局辦理綜合規劃及後續施工作業，目前交通部鐵道局已完成綜合規劃報告，於今年5月30日報送交通部審查，交通部已在8月13日召開初審會議。

詹賀舜說，目前交通部鐵道局評估，桃園鐵路地下化計畫總經費約1,056億元，較可行性研究增加約92億元，主要原因如下：

1. 配合臺鐵行車運轉調度、友善旅客安全乘車環境及降低營運與機電維管成本，將永豐站(桃園醫院站)、中原站及平鎮站3座通勤車站由原規劃的岸壁式月台改為島式月台。

2. 配合臺鐵營運調度，將中路車站調整為可待避車站(一島式一岸壁式月台)，有助於臺鐵慢車待避快車通行，增加臺鐵營運調度靈活及列車準點。

3. 配合臺鐵原中壢站軍用月台需求，將該軍用月台移至富岡站。

4. 為減少用地徵收及拆遷，採用軌道支承版工程工法施工。

有關鐵路地下化經費分擔部分，已爭取交通部政次初步同意，經費採專案協商方式辦理，市府也將全力爭取比照高雄計畫，由地方政府負擔計畫總經費25%(本府：264億元，中央：792億元)。

桃園鐵路地下化計畫預計於今(2019)年底核定綜合規劃，並於綜合規劃奉行政院核定後工期7年切換通車，因本計畫是由交通部鐵道局主政，其招標策略採統包標(邊設計邊施工)或傳統招標(先完成細部設計再發包施工)，將影響完工期程。經溝通協商，市府希望交通部鐵道局能配合地方需求，於計畫開工後工期7年切換通車，即2026年切換通車，市府會持續促請交通部鐵道局儘速完成，加速鐵路地下化推動期程。