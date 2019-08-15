誤踩法規地雷！14個月搬2次慘賠2千萬　林東芳：我沒那麼厲害都是硬撐

圖文／鏡週刊

20多年恐慌症纏身，至今仍天天服用藥物的林東芳，隨著近年2個兒子陸續回家幫忙，他的解決之道是把自己強制登出，每天早上9點到廚房巡視湯頭，中午過後就離開，不過問店務。「其實我沒有那麼厲害，都是硬撐，但任何事情都追求完美，對旁邊的人坦白講不公平，會帶給人家壓力。」

林東芳牛肉麵原址在八德路，去年因房東台鐵收回土地，搬到附近幾百公尺的安東街，今年又搬回八德路。一提到因誤踩土地使用分區管制自治條例地雷，短時間內2度搬遷，林東芳火氣上來直接開砲，罵得沒完沒了。

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聽說重新裝潢賠了2千多萬元？「不只啦！」林東芳瞪了我一眼，「我14個月內搬遷2次，真的是元氣大傷，很多客人找不到，更別說觀光客了；今年前3個月，每個月都賠5、60萬元。」

林東芳強迫自己過著半退休生活，但腦子還是不停工，近期又推出新品牛肉乾，且他深諳物以稀為貴的道理，不打算在台灣開分店，反而籌劃著近期到香港、日本開店。「錢誰不想賺？當然越多越好，可是一直拓點、太密集，就沒什麼稀奇啦！日本拉麵很不錯，但我相信我們湯頭絕對不會輸。」

第2次約訪，林東芳不穿煮麵工作服，改以一身潮服現身。林子凡在一旁打趣說：「我爸是走在時尚尖端再前面一點的人。」

時尚或許能轉移龜毛。「現在我想開了，任何事情絕對沒有完美的一面，只是你選擇用眼睛看、用放大鏡看，還是用顯微鏡看。」林東芳說：「以前我用顯微鏡在看世界，全都不合格，現在我用眼睛看，事事不用100分，80分就可以了，做人不要太完美。」

80分聽來還是嚴以律己的高標準，一結束採訪，在鏡頭後，他忍不住拿紙巾仔細擦起桌子，見我們連忙以相機捕捉，他緊張地說：「沒有、沒有，你們走了我也要趕快走了。」

顧客這麼說：這家在網路很火紅

上海 賀小姐

我這趟是到台灣出差，今天剛下飛機，第一站就來吃林東芳牛肉麵。之前常聽我同事推薦，在大陸的網路上也很火紅。這是我第1次吃，點的是招牌半筋半肉麵，我覺得麵跟肉都很不錯，蠻好吃的。



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