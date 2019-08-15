　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

誤踩法規地雷！14個月搬2次慘賠2千萬　林東芳：我沒那麼厲害都是硬撐

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

圖文／鏡週刊

20多年恐慌症纏身，至今仍天天服用藥物的林東芳，隨著近年2個兒子陸續回家幫忙，他的解決之道是把自己強制登出，每天早上9點到廚房巡視湯頭，中午過後就離開，不過問店務。「其實我沒有那麼厲害，都是硬撐，但任何事情都追求完美，對旁邊的人坦白講不公平，會帶給人家壓力。」

 

林東芳牛肉麵原址在八德路，去年因房東台鐵收回土地，搬到附近幾百公尺的安東街，今年又搬回八德路。一提到因誤踩土地使用分區管制自治條例地雷，短時間內2度搬遷，林東芳火氣上來直接開砲，罵得沒完沒了。

請繼續往下閱讀...

聽說重新裝潢賠了2千多萬元？「不只啦！」林東芳瞪了我一眼，「我14個月內搬遷2次，真的是元氣大傷，很多客人找不到，更別說觀光客了；今年前3個月，每個月都賠5、60萬元。」

林東芳牛肉麵的舊址原在台北市八德路、龍江路上，去年因法規問題2度搬遷。（林東芳提供）

林東芳強迫自己過著半退休生活，但腦子還是不停工，近期又推出新品牛肉乾，且他深諳物以稀為貴的道理，不打算在台灣開分店，反而籌劃著近期到香港、日本開店。「錢誰不想賺？當然越多越好，可是一直拓點、太密集，就沒什麼稀奇啦！日本拉麵很不錯，但我相信我們湯頭絕對不會輸。」

第2次約訪，林東芳不穿煮麵工作服，改以一身潮服現身。林子凡在一旁打趣說：「我爸是走在時尚尖端再前面一點的人。」

林東芳（右）的次子林子凡（左）近年也回家幫忙，他正和父親討論如何改良小菜。

時尚或許能轉移龜毛。「現在我想開了，任何事情絕對沒有完美的一面，只是你選擇用眼睛看、用放大鏡看，還是用顯微鏡看。」林東芳說：「以前我用顯微鏡在看世界，全都不合格，現在我用眼睛看，事事不用100分，80分就可以了，做人不要太完美。」

除招牌麵食外，林東芳今年也推出新產品牛肉乾。（特價260元／包）

80分聽來還是嚴以律己的高標準，一結束採訪，在鏡頭後，他忍不住拿紙巾仔細擦起桌子，見我們連忙以相機捕捉，他緊張地說：「沒有、沒有，你們走了我也要趕快走了。」

　

顧客這麼說：這家在網路很火紅

上海　賀小姐

我這趟是到台灣出差，今天剛下飛機，第一站就來吃林東芳牛肉麵。之前常聽我同事推薦，在大陸的網路上也很火紅。這是我第1次吃，點的是招牌半筋半肉麵，我覺得麵跟肉都很不錯，蠻好吃的。


更多鏡週刊報導
【林東芳獨家專訪1】平價米其林　他自製牛油釣到江振誠、五月天阿信
【林東芳獨家專訪2】他龜毛求完美　拚出恐慌症陷瀕死漩渦
【林東芳獨家專訪3】少時組樂團成北投鼓王　卻看破浮華接麵店

ET快訊
這病害他小腿「破300個洞」！睡覺要拿水桶接　嘆：比罹癌還慘
梁靜茹婚變內幕！爆曾抓包老公Tony「劈腿女網紅」
10年友結婚！她豪包6000元「沒位子」愣站走廊　真相一爆神

關鍵字：鏡週刊,林東芳

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

江子翠圖書館推另類「閱讀大普渡」　借書換供品認識中元文化

誤踩法規地雷！14個月搬2次慘賠2千萬　林東芳：我沒那麼厲害都是硬撐

輕颱「柯羅莎」直撲九州、四國　台灣虎航16日航班異動

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

東港這間老旅社點暗紅「普渡公燈」40年　只為好兄弟指引回家的路

20頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

影／中南部大雨還要4至7天！　氣象局示警雷雨彈來襲時間點、範圍

把錢賺回來！看準俄羅斯300億美元市場　農委會帶隊拚農產外銷

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑買菜太太　下秒「補樹啦」魔性逆轉：一把嘔熟啦

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

貨車未注意擦撞孕婦騎士！ 她懷胎9月噴飛倒地...驚險產子

江子翠圖書館推另類「閱讀大普渡」　借書換供品認識中元文化

誤踩法規地雷！14個月搬2次慘賠2千萬　林東芳：我沒那麼厲害都是硬撐

輕颱「柯羅莎」直撲九州、四國　台灣虎航16日航班異動

蜜蜂爆大量死亡！蜂農疑檳榔花期灑農藥遭毒害　防檢局回應了

媽媽配眼鏡2副10萬元　她怒曝後續「再花4萬」真相...網傻：肥羊宰3次

東港這間老旅社點暗紅「普渡公燈」40年　只為好兄弟指引回家的路

20頻道發出「下架同意書」　北都有線爭取5萬訂戶9月不斷訊

影／中南部大雨還要4至7天！　氣象局示警雷雨彈來襲時間點、範圍

把錢賺回來！看準俄羅斯300億美元市場　農委會帶隊拚農產外銷

老闆賣蔥「一百二十」嚇跑買菜太太　下秒「補樹啦」魔性逆轉：一把嘔熟啦

與人妻下屬曖昧傳情　男上司遭「人夫助陣隊」爆打海K

人們連和同類都懶得交流　高傲貓：我來這裡是為收養妳～喵

跟隨百貨施工暫停營業　餃子的王將高雄漢神成功店11/2重新開幕

台大女星放棄留學出道遭家人反對　多年後回老家...一箱物品逼哭她！

片寄涼太《乘浪之約》配音調情羞笑場！親口公開理想型

焦糖陳嘉行「以為兒童台好賺」　轉戰餐飲4年：人生終於有存款

江子翠圖書館推另類「閱讀大普渡」　借書換供品認識中元文化

中職／林泓育背部不適休兵　桃猿視狀況代打

住飯店半夜「好兄弟」來敲門　曾子余嚇到緊抱男星入睡

私菸案外案！財政部小編槓上藍委許毓仁　否認刪網友留言

生活熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

售票員聽不清！她大聲重覆目的地..

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪..

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警..

名字被唸錯　2千人全困擾：老師..

館長點名「國民黨唯一希望」是他

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

友結婚！她包6千元沒位…真相曝

「大眼柯羅莎」助長西南風！中南..

老婆鬼月掉了一雙鞋　內行人揭離..

超商跑腿買沙拉　她扛回家媽傻眼

他買膠帶！火速和打工妹在一起　..

開設25年台大「第一小吃部」搬..

更多熱門

相關新聞

小煜爆同居25歲女星　「以結婚為前提交往」

棒棒堂男孩小煜掰了舊愛張景嵐半年多，如今終於傳出新戀情，遭時報周刊拍到與今年25歲的廣告正妹鍾采軒Emily展開同居生活。據了解，兩人是朋友聚會認識，女生是小網紅，身邊有不少藝人朋友，據女方友人表示小煜跟她是以結婚為前提交往。

抓到男友約玩3P！女星「被逼收淫片」威脅潑硫酸

柯文哲揭2020動向：你們都猜錯了

【柯文哲專訪1】當選台北市長又組黨　柯狂讚：我這一生創造太多奇蹟

她主動獻吻脫衣　阿電、謝翔雅相戀契機在2017

讀者迴響

發燒話題

丁小芹 一芳 梁靜茹 地震 姜丹尼爾 洪慈庸 王令麟 吳可熙 香港 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈 大家來說鬼

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

彰化有天體營？「肉色舞衣」誤為脫光光

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

名嘴爆韓國瑜酒國旅遊地圖！「小姐開衩到大腿」

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

丁小芹弟高粱喝一半身亡　媽媽做CPR救不回

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

更多

最夯影音

更多

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面