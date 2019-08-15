糖尿病最煩惱「吃」！慈濟醫院護腎新書發表　腎友安心輕鬆吃

▲《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》由腎臟科與營養科團隊聯手推出，左為腎臟內科主任徐邦治、右為營養科主任劉詩玉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院腎臟科團隊超過30年的臨床經驗編寫透析腎友的診療及照顧須知，加上營養科團隊設計63道美味好吃的健康蔬食，15日上午舉辦《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》新書發表會，不只讓腎友「吃得飽、吃得好、吃得巧」，也適合一般民眾作為家常料理。

10年前，崔女士因為糖尿病引起腎病變導致尿毒症，在接受洗腎治療的過程中，最讓她煩惱的事情就是「飲食」，崔女士表示，若是吃進的食物中，磷太高，會造成皮膚癢；鉀太高，心律會不整；如果吃的比較鹹，鈉太高，血壓也會跟著高。崔女士的煩惱，也是所有腎友的共同心聲。

▲營養師蘇真瑩（左）示範適合夏日的涼拌菜「涼拌酸辣木耳」。

腎臟內科主任徐邦治也分享書中的臨床小故事，長期洗腎的許先生，與友人泡茶聊天時，嗑瓜子又配花生，磷攝取過量，導致皮膚搔癢難以入睡就是得到了「尿毒搔癢症」，其實飲食與腎臟疾病息息相關。

台灣洗腎人口超過8萬，洗腎率為全球之冠，還有「洗腎王國」之稱。根據2017年台灣腎病年報指出，台灣尿毒症發生率與盛行率仍持續上升，其中以40至64歲透析發生數最多，75歲以上次之。其中引起尿毒症的原因，約有三分之一是糖尿病人、五分之一是高血壓患者。

為了讓腎臟病病友擁有良好的生活品質，飲食習慣很重要，所以腎臟科醫護團隊與營養科團隊合作，一起推出全臺第一本以蔬食療法照護腎友的書籍《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》，包涵「九大飲食」及「三大烹調」關鍵指南，規劃適合一日三餐「21種組合蔬療飲食」的63道的健康蔬食，教腎臟病友安心吃、輕鬆吃。

腎臟內科主任徐邦治表示，希望這本書可以讓腎友在飲食上，避免營養攝取過多或過少而產生併發症，像是磷攝取過多導致高血磷症，引發關節炎、皮膚癢、貧血、肌肉及骨頭變形等等。且這本書不只適合透析病友，也適合慢性腎臟病患者做飲食調養。在第一線的血液透析室專員游純慧說，因為在臨床上，常常遇到病友「不敢吃」或是「不知道怎麼吃」，所以與營養科合作，共同撰寫包涵食譜與照護的書籍，不只是腎友的工具書，也適合護理人員做為衛教書籍。

《透析護腎一日三餐健康蔬療飲食》針對腎友生活飲食設計，從主食、副食、點心到應景的節慶食物一應俱全，還特別收錄常用食物營養成分表及腎友常見檢驗數值參考。營養科主任劉詩玉說，病人常常陷入什麼都不能吃的錯誤迷思裡，透過這本書，讓病友知道簡單健康的蔬食的料理，不只適合病人，也適合全家大小。劉詩玉主任也提醒，磷酸鹽類的食品添加物，例如：火鍋料、醬料、冰淇淋等，一不小心就吃過量，因此針對需要低磷飲食的腎友，建議盡量吃原形食物、簡單調味，烹調方式可以經常變換，就可避免攝取過多鈉、鉀和磷。

▲▼營養師蘇真瑩表示，黑木耳是高纖且低磷、鉀的食材很適合腎友食用。

「吃起來酸酸甜甜的，很開胃！」新書發表會現場，還有營養師蘇真瑩示範適合夏日的涼拌菜「涼拌酸辣木耳」，以黑木耳、新鮮蘋果、豆干等等食材做成，做法簡單易上手，深受民眾喜愛。營養師蘇真瑩表示，黑木耳是高纖且低磷、鉀的食材很適合腎友食用，再以新鮮蘋果或水梨增加爽口度，調味則是利用檸檬汁的酸性及花椒油、七味粉的麻辣感，來減少鹽的使用量，尤其適合炎熱的夏天。

身為腦神經外科的林欣榮院長表示，預防腎臟疾病發生，最重要的就是在日常生活中控制好血糖、血壓和血脂，遠離「三高」疾病。要怎麼吃，才能降低風險？已有許多臨床營養研究顯示，以植物性飲食能夠有效的改善三高問題，也可改善體內的發炎反應，不僅能夠降低心腦血管疾病的風險，也有助於改善慢性腎病。

★腎臟病飲食原則：

預防腎臟疾病的方法要遵守「三多、三少、四不、一沒有」的飲食原則，多纖維、多蔬菜、多喝水；少鹽、少糖、少油；不抽菸、不憋尿、不熬夜、不亂吃來路不明的藥；一沒有是沒有鮪魚肚。控制好血糖、血壓、血脂之外，還要多運動、充足睡眠就能遠離腎臟病。