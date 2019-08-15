不一樣的牙科醫師　她悲心守護身障與難民

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

在台灣，這位年輕的女牙醫照顧著植物人、身障者的牙；在戰火不停的中東地區，在守護苦難眾生的身影中，依舊能看見這位來自台灣年輕女牙醫的慈悲身影。

許多人怕看牙醫，但有些人是想看牙醫，卻無法如願，甚至因為極度身障而被基本的醫療福利排拒在外。兒童牙科醫師兼「特殊需求者牙科」的李姿瑩，儘管還是住院醫師、持續在醫學領域專研，仍把握難得的休假，前往醫療資源不足的地方付出，李姿瑩把握機會付出的背後，來自慈濟人醫會行醫救人的悲心，這份悲心，在大學萌芽。

李姿瑩，就讀高雄醫學大學牙醫系時，就加入了慈濟大專青年，畢業後擔任住院醫師期間，2017年底首次參加國際慈濟人醫會(簡稱TIMA)年會，眼界大開，也看到自己投入的使命。2018年5月，李姿瑩參加慈濟人醫會協助東區身障者牙科義診，為平時就無法生活自理的身心障礙者、植物人、失能臥床的長者看診，從此開始把握機會參加義診。

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▼就讀高雄醫學大學牙醫系時，李姿瑩就加入了慈濟大專青年，畢業後擔任住院醫師期間，2017年底首次參加國際慈濟人醫會。

▼2018年5月，李姿瑩(中)參加慈濟人醫會協助台東社福團體身障者的牙科義診，從此每次都把握機會參加義診。

李姿瑩日前到約旦參加義診。說起看牙醫，大人小孩都會怕，何況還有語言的隔閡，這趟慈濟約旦義診團主要以牙科為主，對象以約旦境內難民、貧民、遊牧民族，以及死海的非洲奴隸後裔，這些無法享有基本的醫療權利者，連大人也有首次看診的，目前就職高雄醫學大學附設醫院的「兒童暨特殊需求者牙科」的李姿瑩，這趟主要任務是為兒童看診。

首次看牙的敘利亞難民孩童害怕得嚎啕大哭，母親在旁用阿拉伯語安撫，彷彿提醒要把握就醫的機會，孩童擦乾眼淚、停止啜泣，安靜地躺下讓李姿瑩治療。為了讓這些難得能就醫的孩童未來都有一口好牙，李姿瑩為孩童治療完，耐心、細心地為孩童做全口乳牙冠，讓孩童恢復咀嚼功能、維持完整咬合。

▼李姿瑩8月在約旦參加慈濟義診，為顫動不停的腦麻患者看牙。

在陣容堅強的牙科醫師中，李姿瑩最年輕，也自認為是最菜的，李姿瑩指出自己在義診的付出可能是最少，但卻是收穫最多的。

李姿瑩表示，過去看到人醫會的身影很嚮往、又羨慕也很崇拜。感恩高雄葉添浩醫師不斷邀約她參加慈濟人醫會活動。自己在面臨住院醫師及深造期間，時間不夠用的時候，同樣也是一畢業就參加慈濟人醫會義診的牙科醫師李彝邦，分享他儘管一邊工作一邊深造，用了很多年才完成博士學位，也不忘把握機會參加義診，讓李姿瑩沒有忘記自己學醫的初衷─助人。

同樣也是高雄醫學大學畢業的謝金龍醫師，在義診過程看到身障者的需求，才又回到校園學習「特殊需求者牙科」，謝金龍醫師認為有學妹李姿瑩醫師的加入，可以注入更多力量。謝金龍醫師表示，我覺得她走在一條與別人不同的路，一般醫師會選熱門或容易賺錢的科別，可是她卻選擇一條肯定無法賺大錢的科別，很佩服也很感動！

▼2018年5月，李姿瑩(左二)參加慈濟人醫會協助台東創世基金會的義診，與其他牙科前輩包含謝金龍醫師、李彝邦醫師，一起為平時無法生活自理的身心障礙者、植物人、失能臥床的長者看診。