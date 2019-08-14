歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪而來，透過「人生大富翁」重溫回憶，呈現築起人生的房屋，包含健康、學習、溝通陪伴、活在當下、身體力行，教長者學會如何吃得對，如何運動得好、減少肌少症，更增加社交人際與親友互動，也透過帶動跳伸展筋骨，讓阿公阿嬤樂開懷。

揚生慈善基金會致力推廣「預防未病」，希望藉由「自癒力」讓大家可以健康到老。而慈濟基金會長年推動身心靈健康，近年更致力推動長照關懷據點。「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」列車巡迴演出，東部於慈濟花蓮靜思堂舉行。

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本次活動最年長的是88歲的鄭寶珠阿嬤，其他60幾歲的長者笑稱是寶珠阿嬤的女兒，讓阿嬤開心地說：「來到這裡有好多女兒」。寶珠阿嬤指出，參加這個活動很好，可以學到知識、做手部運動、還會教我們做手作物品，一直用腦才不會退化、身體也會比較健康。

「等一下參加完活動、就要換制服，下午要當醫院志工。」鄭寶珠阿嬤也是慈濟志工，每週一在花蓮慈濟醫院當醫療志工，週二到花蓮靜思堂當福田志工，週三早上參加慈濟長照關懷據點活動、下午當慈濟醫院志工，週四則參加慈濟在南昌的社區關懷據點活動，「需要比手語時我就上台比手語」。

阿嬤繼續細數每天的活動，週五早上到靜思精舍當福田志工，週六、週日就看慈濟有哪些志工服務，看是到環保站煮飯、或是晚上助念。假日也沒有休息的鄭寶珠阿嬤指出，怕癡呆，所以要一直用腦、一直參加活動，因此會請慈濟志工、女兒提醒自己。

▼最年長的88歲鄭寶珠阿嬤（左二）指出，參加這個活動很好，可以學到知識、做手部運動…一直用腦才不會退化、身體也會比較健康。

慈濟慈善事業基金會慈發處呂芳川主任表示，長者如何活出有品質的生活很重要，台灣90到99歲人口有超過10萬人，科學家研究有一種東西叫做胺多酚，可延緩老化、讓人感到快樂，我們經常能收到促進健康的訊息，感恩各位長者們天天走出來，更希望大家邀約左鄰右舍一起，只要長者健康、社會更好。

揚生慈善基金會執行長許華倚表示，每個人身體裡都住著一位醫師，可以幫我們擋住病痛，就是自癒力，讓大家可以健康到老。希望以更貼近長者需求、更有溫度的角度出發，融合沉浸式體驗戲劇與自癒力互動工作坊，讓銀齡族群也有所期待與充實收穫的節日，提升自癒力以延緩長者失智失能！期待結合更多社區的力量一起動起來。

慈濟基金會表示，為落實社區關懷，藉由「在地人提供在地服務，就近服務長者」的模式，在全台各地結合各社區志工力量設立「社區關懷據點」，建立老有所安、老有所用的環境，繼續揮灑出美麗的人生風景。