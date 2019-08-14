　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪前來。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供　 文／林佳予

由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪而來，透過「人生大富翁」重溫回憶，呈現築起人生的房屋，包含健康、學習、溝通陪伴、活在當下、身體力行，教長者學會如何吃得對，如何運動得好、減少肌少症，更增加社交人際與親友互動，也透過帶動跳伸展筋骨，讓阿公阿嬤樂開懷。

揚生慈善基金會致力推廣「預防未病」，希望藉由「自癒力」讓大家可以健康到老。而慈濟基金會長年推動身心靈健康，近年更致力推動長照關懷據點。「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」列車巡迴演出，東部於慈濟花蓮靜思堂舉行。

▲▼由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪前來。（圖／慈濟基金會提供）

請繼續往下閱讀...

本次活動最年長的是88歲的鄭寶珠阿嬤，其他60幾歲的長者笑稱是寶珠阿嬤的女兒，讓阿嬤開心地說：「來到這裡有好多女兒」。寶珠阿嬤指出，參加這個活動很好，可以學到知識、做手部運動、還會教我們做手作物品，一直用腦才不會退化、身體也會比較健康。

「等一下參加完活動、就要換制服，下午要當醫院志工。」鄭寶珠阿嬤也是慈濟志工，每週一在花蓮慈濟醫院當醫療志工，週二到花蓮靜思堂當福田志工，週三早上參加慈濟長照關懷據點活動、下午當慈濟醫院志工，週四則參加慈濟在南昌的社區關懷據點活動，「需要比手語時我就上台比手語」。

阿嬤繼續細數每天的活動，週五早上到靜思精舍當福田志工，週六、週日就看慈濟有哪些志工服務，看是到環保站煮飯、或是晚上助念。假日也沒有休息的鄭寶珠阿嬤指出，怕癡呆，所以要一直用腦、一直參加活動，因此會請慈濟志工、女兒提醒自己。

▼最年長的88歲鄭寶珠阿嬤（左二）指出，參加這個活動很好，可以學到知識、做手部運動…一直用腦才不會退化、身體也會比較健康。

▲▼由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪前來。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善事業基金會慈發處呂芳川主任表示，長者如何活出有品質的生活很重要，台灣90到99歲人口有超過10萬人，科學家研究有一種東西叫做胺多酚，可延緩老化、讓人感到快樂，我們經常能收到促進健康的訊息，感恩各位長者們天天走出來，更希望大家邀約左鄰右舍一起，只要長者健康、社會更好。

▲▼由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪前來。（圖／慈濟基金會提供）

揚生慈善基金會執行長許華倚表示，每個人身體裡都住著一位醫師，可以幫我們擋住病痛，就是自癒力，讓大家可以健康到老。希望以更貼近長者需求、更有溫度的角度出發，融合沉浸式體驗戲劇與自癒力互動工作坊，讓銀齡族群也有所期待與充實收穫的節日，提升自癒力以延緩長者失智失能！期待結合更多社區的力量一起動起來。

慈濟基金會表示，為落實社區關懷，藉由「在地人提供在地服務，就近服務長者」的模式，在全台各地結合各社區志工力量設立「社區關懷據點」，建立老有所安、老有所用的環境，繼續揮灑出美麗的人生風景。

▲▼由揚生慈善基金會主辦、慈濟慈善事業基金會協辦的「2019銀齡樂活節—健康・樂活・自癒力」，8月14日上午在花蓮靜思堂舉辦，80幾位長者相揪前來。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
回應打麻將！韓國瑜「就坐下來摸一摸」痛批：國家機器監視我
搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更
韓國瑜度假打麻將！李佳芬證實「兒子韓天+許淑華男友」都在場

關鍵字：揚生慈善基金會,慈濟,長照,關懷據點,樂活,樂齡,靜思堂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

影／搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

容祖兒臨時CUE張信哲上台　 合唱《愛如潮水》...耳朵懷孕了!

火箭少女101合唱百位觀眾《卡路里》　現場突出現283面鏡子...超震撼！

浪汪誤闖駕訓班！原地繞圈搖尾 教練近看鼻酸...「牠沒有眼睛」

法師普渡大秀自創「狂爆電音舞」　信徒看傻...網笑：好兄弟開趴囉

吳宗憲為嗆網紅道歉：我錯了！　聽到連千毅下戰帖「我不知道這個人」

影／1秒啃斷活蟹大螯！進擊的河豚超兇網驚呆　他伸手輕撫療癒了

歡「銀」光「齡」！　花蓮慈濟2019銀齡樂活節活動

天氣太熱彰化文蛤暴斃7成　批發價格飆破1斤120元

草屯電動車阿婆撞到賓士C300！駕駛搖頭霸氣處理　路人比讚：帥到炸掉

清潔隊員平均1年5人死！全環總怒求：推動定時定點專區收垃圾

貓美術館把世界名畫全面喵化 貓奴們抽票啦！

乖乖閃邊站！長髮妹一招DIY「統一麵悠遊卡」飄台灣味...背後故事暖炸：無價

影／搭高鐵爆哭1hr！仙女服務員「跪地幫她擦淚」　網讚：人美心更美

深夜買台中清粥小菜！有飯有湯「鮮蚵鋪超滿」　算錢阿姨收50元佛炸

一進全家「太空包部隊」立正站好！台中哥秒被療癒　老鳥笑：這夭八放假的

通通翻起來！　水手墨菲單場雙響側手翻慶祝

回家脫衣傻眼「全身都抓痕」整片紅腫！　嚴立婷掛急診崩潰：一定是生了他

預測「郭王配」！　蔡其昌：郭台銘百分之七八十會出來選

21日再開中執會　民進黨：兩次中執會解決艱困選區

世羽賽／女雙搭許雅晴要減少關鍵失誤　胡綾芳：要更信自己

沐浴走光被截圖威脅…美星自曝乳頭照反嗆：只有我能靠自己裸照賺錢！

終於不是泡湯了！水豚帥氣上岸「自帶電子音」　網驚：寶可夢叫法

情趣摩鐵為何都圓床？3點真相一爆驚呆...老司機解鎖：按鈕會轉圈

開這台出去玩超拉風　福斯T-Roc Cabriolet「跨界敞篷車」亮相！

超潮！40包餅乾穿身上　網紅黃小愛變裝「普渡女神」

20歲萌妹被男友「割喉放血」慘死！ 兇嫌淡定步行24min自首

生活熱門新聞

開進地下道！5歲女兒突安靜…一..

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網..

男抱6箱狂搬N趟…他逛好市多看..

乖乖悠遊卡只進1個！他等1hr..

即／豪雨又來了！暴雨接力炸3縣..

即／中和爆發本土型登革熱　疾管..

童打破骨灰罈！陰神「要你命」　..

每天劇烈強降雨　2種雨彈再灌中..

搭高鐵爆哭！仙女服務員跪地幫擦..

「岡山→台南」鬼打牆4小時　到..

住汽車旅館遇7怪事　尪退房後1..

工具人大覺醒　女方爆氣：拿你好..

停邊邊自保「秒召喚三寶」反被酸..

大7月出門！2歲兒對樹揮手　新..

更多熱門

相關新聞

擔心失智找上門　抓緊3方向生活不失能

根據台灣失智症協會的推估資料指出，台灣失智人口約28萬人，平均每84人中即有1人是失智症患者，預估失智人口將不斷向上攀升，衍生的長期照顧、費用準備議題也被高度重視。富邦人壽提出3大建議，用保單建立長照帳戶，藉此減輕照護家庭的經濟負擔。

二林一家三代「相招行善」過父親節

台中草悟道出現雙併式大愛屋！

921慈善聯展　受災戶《生命花園》鼓勵重生

一塊手工皂看見九百里戰火逃難重生希望

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

瘋傳他中20億捐 賓士抽獎！2萬網友留言慘了

說謊照曝！韓「換咖繼續打麻將」　韓冰一旁滑手機

館長宣布參選2020！網嚇傻：總統好

女星勒斃17歲愛女再上吊亡！留遺書：我不能沒女兒

汪搶走床位超爽　媽一掀被超傻眼

開進地下道！5歲女兒突安靜…一開口　媽驚嚇指數破百

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被銀行求償7億　

愛犬池塘玩球　30分鐘尿失禁腦死

韓網瘋傳：偶運會抓包情侶戀愛！

韓國瑜謊言遭戳破林智鴻PO麻將照打臉

爆和趙麗穎離婚　馮紹峰發聲了！

騎士遭輾死心臟噴飛！掉路上還在跳

洪慈庸退黨　周偉航：投票輸就跑

「韓國瑜氣已衰、勢已危」　黃創夏：必敗宿命難逃

獨／黃國昌棄選區域立委　時力大崩解

更多

最夯影音

更多

10天前生日...女騎士被大水沖走　「忘記叫她別騎那條路」母親痛哭

到桃園大漢橋挑戰高空彈跳　他克服恐懼但下面很痛QQ

被210隻喵主子愛戴、見明星貓　日本「青島」將消失的貓奴天堂

「這輩子沒出去過」85歲嬤不曾出國　孫帶她圓夢遊29國家公園、越38州

女走斑馬線遭撞飛！　老公怒打三寶駕駛　網挺：這轉彎車速也太可怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面