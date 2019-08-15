亞馬遜開賣「港獨T恤」引戰！　大陸網友狂批：不尊重消費者

▲亞馬遜開賣「港獨T恤」。（圖／翻攝自微博）



實習記者賴韻如／綜合報導

「T恤之亂」一波未平一波又起，繼VERSACE（凡賽斯）、COACH、Calvin Klein、法國精品紀梵希（GIVENCHY）後，最新捲入風波的則是美國電商巨頭亞馬遜（Amazon），有網友爆料指出，亞馬遜在網路平台上竟公然販買「港獨T恤」，讓許多大陸網友憤怒值破表。

據《環球時報》報導，一名大陸網友於14日爆料指出，亞馬遜平台上竟大量販賣了印著「FREE HONG KONG DEMOCRACY NOW」、「香港獨立」等口號的T恤，其不僅有紅、黑、藍等多種顏色，衣服上的圖案更是寫上「反送中」、「現在就讓香港民主」、「香港不是中國特別行政區」等言論。

▲亞馬遜此舉讓中國網友相當不滿。（圖／翻攝自亞馬遜官網）



事情曝光後，立即引來大批大陸網友的撻伐，要求亞馬遜離開中國，認為該公司非常不顧及大陸消費者感受，在大家心目中形象已經大打折扣。其中，一名來自北京的消費者對於亞馬遜販售「港獨T恤」感到相當震驚，認為亞馬遜是全球最大的電商平台，竟然還犯下這種錯誤，更直言「亞馬遜此舉嚴重挑釁中國一國兩制的基本原則」。

報導中指出，亞馬遜至今仍未發表任何評論，但「香港獨立」T恤也已經下架，目前只剩「反送中」、「Make Hong Kong Free Again」、「美國國旗與香港紫荊花旗貼圖案」等4款仍持續在網路上販售。