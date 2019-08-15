已婚男醫下藥迷昏實習女醫　判刑5年半定讞將發監

▲已婚男醫師竟以FM2，下藥迷昏實習女醫（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

台中大甲順安醫院家醫科醫師李忠哲，2015年11月間以「指導」為由，請實習女醫師進值班室喝咖啡，沒想到女醫師喝完咖啡後就昏迷，4個半小時後步出值班室還跌倒。女醫師事後驗出體內含有FM2，提出告訴。最高法院審理後，認定李忠哲下藥迷昏實習女醫師，15日將李忠哲判刑5年半定讞。

判決指出，李忠哲（39歲）2015年間到彰化地區醫院受訓並擔任住院醫師，疑似覬覦被害女醫師的美色，竟惡向膽邊生，利用自己可以開立管制藥品的職權，對被害女醫師下手。本案發生2015年11月17日中午，李男以「指導」為由，邀被害人進他專屬值班室，並拿出連鎖咖啡店的咖啡請她喝，被害人喝完後即昏迷，4個半小時後步出值班室時還跌倒。

女醫師驚覺有異，立刻報警處理，並在尿液中檢驗出FM2的成分。檢方偵辦後，認為李忠哲對被害人下藥，因此依照違反《毒品危害防制條例》、「加重強制猥褻罪」，對李男提起公訴，並具體求刑8年。

法院審理時，李男否認犯罪，辯稱當天實習女醫師身體不舒服，他好心請她到值班室休息，不知她尿液會驗出FM2，且他只待在值班室10分鐘。不過法官調出監視器畫面，發現被害人在值班室4個多小時間，李男多次進出，共停留2小時41分鐘，最久一次還待1個半小時。法院因此認定李男下藥，一二審均依照《毒品危害防制條例》「欺瞞使人施用第三級毒品罪」，將李男判刑5年6月；「加重強制猥褻罪」因查無實證，均判無罪。

案經上訴第三審，最高法院審理後，15日採信二審見解，駁回上訴，將李男判刑5年6月定讞。

