悲劇！扛鉅債憂鬱母欲殺全家　二審4度減刑終判緩刑

▲女子餵食家人安眠藥，企圖帶家人一同上路。高院二審改判緩刑。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市南港區杜姓女子，因長年積欠債務，經濟壓力大，2013年間萌生死意，擔憂老母親與一雙兒女無人照料，就誘騙母親、兒女吃下安眠藥後，一同燒炭自殺。幸好母親醒來後呼救，全家均順利救回。杜女遭起訴，一審3度減刑將她判刑3年10月。案經上訴，高院二審4度減刑，最後將她判處緩刑4年。可上訴。

判決指出，杜女（44歲）自2005年起，就因故背負數千萬元的債務。再加上工作不順，長年不容易入睡，精神壓力極大。她在2013年起萌生自殺念頭，當年7月29日凌晨3時許，杜女心情不佳又受自殺念頭影響，決定在南港住處尋短，但她想到老母親，還有當時12歲女兒、4歲兒子，在她死後沒人照顧，就決定「帶他們一起走」。

杜女先叫醒母親和女兒，以餵食保健食品為由，騙2人吃下安眠藥；之後她把安眠藥捏碎抹在兒子舌尖，最後自己也吃下安眠藥，再緊閉門窗燒炭。但老母親在清晨5點多醒來，驚覺有異，打開窗戶對外呼救，鄰居趕緊報警，救回4人。事發後，台北市家暴防治中心認為杜女的行為，是對母親和子女等家庭成員犯罪，函送檢方偵查，台北地檢署最後依照「家暴殺人未遂罪」起訴。

一審法院審理後，認為杜女患有重度憂鬱症，再加上家人都原諒她，因此依照「行為未遂」、「行為時辨識能力顯著降低」、「情堪憫恕」等3項規定，3次減刑，將杜女輕判有期徒刑3年10月。

案經上訴，高院二審15日宣判。二審仍認定杜女有重度憂鬱症，考量她受病症影響，行為時辨識能力顯著降低，再加上她確實因為經濟壓力大而犯案，高院最後依照「行為未遂」、「行為時辨識能力顯著降低」、「情堪憫恕」、「減輕後猶情堪憫恕」等4項規定，對杜女4次減刑。最後僅判刑1年6月，再宣告緩刑4年的自新機會，緩刑期間內付保護管束。可上訴。

