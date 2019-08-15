高志鵬聲請再審及暫緩執行　最高法院駁回確定

▲高志鵬因貪汙案判刑定讞，聲請再審及暫緩執行遭駁回確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高志鵬，因圖利罪遭判刑4年6月定讞，今年1月初發監執行。他在發監前針對有罪確定判決，聲請再審並暫緩執行。台中高分院審理後，駁回聲請。高志鵬上訴最高法院，最高法院審理後，15日駁回聲請確定。高志鵬目前已經轉到桃園八德外役監獄服刑。

高志鵬在2006年間，因當時東豐閣公司向國有財產局申請，打算續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人陳朝雄等人，就委請高志鵬當時的國會助理姚糧鈿，託高志鵬向國產局遊說。高志鵬就利用立法委員之職權機會及身分請託關說，最後國有財產局函覆同意續租土地給東豐閣公司。

東豐閣公司人員事後交付200萬元給姚男，姚男吞下100萬元償還自己債務，另外50萬元挪作己用。而後高志鵬參加民進黨不分區立委黨內初選急需現金，姚男以「南投阿德」的名義，將50萬元交給高志鵬的另名國會助理，並告知高志鵬。台中地檢署調查後，對高志鵬等人提起公訴。高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審判決無罪、更一審判刑7年6月，到了2016年間的更二審，改判決4年6月，全案上訴最高法院，去年底駁回上訴定讞，高志鵬在今年1月間發監執行。

但高志鵬在發監前，就以共犯姚男的供詞真實性有疑義為由，聲請針對本案再審並暫緩執行。但台中高分院審理後，駁回高志鵬的聲請。高志鵬再上訴最高法院，最高法院審理後，15日駁回高志鵬的聲請，全案確定。

高志鵬發監後，一開始先分發台北分監，2月間就轉到宜蘭監獄執行，服刑超過5個月後，就向矯正署提出聲請，希望能轉到外役監服刑。而矯正署表示，經過邀集外部委員開會審查後，委員會最後決議准許高志鵬聲請，6月底就將高志鵬轉到八德外役監服刑。

