　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高志鵬聲請再審及暫緩執行　最高法院駁回確定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼高志鵬回應貪汙案。（圖／記者李毓康攝）

▲高志鵬因貪汙案判刑定讞，聲請再審及暫緩執行遭駁回確定。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

民進黨前立委高志鵬，因圖利罪遭判刑4年6月定讞，今年1月初發監執行。他在發監前針對有罪確定判決，聲請再審並暫緩執行。台中高分院審理後，駁回聲請。高志鵬上訴最高法院，最高法院審理後，15日駁回聲請確定。高志鵬目前已經轉到桃園八德外役監獄服刑。

高志鵬在2006年間，因當時東豐閣公司向國有財產局申請，打算續租台中市旱新段國有非公用市場用地，國產局不同意，該公司合夥人陳朝雄等人，就委請高志鵬當時的國會助理姚糧鈿，託高志鵬向國產局遊說。高志鵬就利用立法委員之職權機會及身分請託關說，最後國有財產局函覆同意續租土地給東豐閣公司。

東豐閣公司人員事後交付200萬元給姚男，姚男吞下100萬元償還自己債務，另外50萬元挪作己用。而後高志鵬參加民進黨不分區立委黨內初選急需現金，姚男以「南投阿德」的名義，將50萬元交給高志鵬的另名國會助理，並告知高志鵬。台中地檢署調查後，對高志鵬等人提起公訴。高志鵬一審被依貪汙罪判刑5年6月、二審判決無罪、更一審判刑7年6月，到了2016年間的更二審，改判決4年6月，全案上訴最高法院，去年底駁回上訴定讞，高志鵬在今年1月間發監執行。

但高志鵬在發監前，就以共犯姚男的供詞真實性有疑義為由，聲請針對本案再審並暫緩執行。但台中高分院審理後，駁回高志鵬的聲請。高志鵬再上訴最高法院，最高法院審理後，15日駁回高志鵬的聲請，全案確定。

高志鵬發監後，一開始先分發台北分監，2月間就轉到宜蘭監獄執行，服刑超過5個月後，就向矯正署提出聲請，希望能轉到外役監服刑。而矯正署表示，經過邀集外部委員開會審查後，委員會最後決議准許高志鵬聲請，6月底就將高志鵬轉到八德外役監服刑。
 

ET快訊
雨區擴大！「大雷雨彈」狂炸南台灣　12縣市豪、大雨特報
快訊／河川暴漲！高雄桃源、甲仙、茂林、六龜停班停課
獲公公信任握財政大權！她偷轉4857萬到自己帳戶…被抓包下場
快訊／暴雨來襲土石流黃色警戒！高雄那瑪夏區即刻停班停課
館長點名「國民黨唯一希望」是他　批韓「連一根腳毛都比不上」
對流旺盛！大雷雨彈再炸南台灣　10縣市豪、大雨特報

關鍵字：法律,人權,高志鵬,外役監,八德外役監,矯正署,圖利罪,再審,暫緩執行

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高志鵬涉貪遭判刑4年半定讞　喪失立委身分

外役監夢碎！林益世申請遭遴選委員駁回

高志鵬貪汙案1月10日報到入監　新北檢發通知不到即拘

高志鵬移監宜蘭監獄　首日心情平和拒絕公開獄中編號

影／終於進去了！高志鵬搭囚車入監　下週四轉送宜蘭監獄

快訊／屢傳不到！調查官「陪同」高志鵬　16：00上囚車押赴北監

搶王搶輸氣PUPU！5男遊戲公頻狂嗆女玩家「臭X姬」　她一見氣炸：你們等著

送貨司機慘遭升降板夾死　妻兒幫雇主喊冤「我們不想再出庭了」

新加坡女大生夜店偷9千元　要開學了認罪還錢...檢放過她

婦牽女兒倒垃圾「小手掙脫狂奔」遭撞倒地　網痛心：要牽好

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

浪貓集體「霸佔」摩托車坐墊　車主反應超佛系：只好走路了

忠犬陪8旬拾荒爺爺過馬路　全程「肉身擋車」貼身緊跟

魏大勛和爸爸曬被子「鵝毛滿天飛」超歡樂　媽媽無奈：有這麼幹活的嗎？

雙胞胎姊姊「為搶房間」動手打小夥伴　妹妹「主動道歉求和」好暖心

別靠近我！狠貓哈氣示威拍飛肉泥　嚐一口秒變奶喵...反差超大萌翻網

搶王搶輸氣PUPU！5男遊戲公頻狂嗆女玩家「臭X姬」　她一見氣炸：你們等著

送貨司機慘遭升降板夾死　妻兒幫雇主喊冤「我們不想再出庭了」

新加坡女大生夜店偷9千元　要開學了認罪還錢...檢放過她

婦牽女兒倒垃圾「小手掙脫狂奔」遭撞倒地　網痛心：要牽好

賽鴿會長遭綁架勒索1500萬　「耳邊開3槍」家屬付500萬贖回

誘騙未成年女友拍露胸裸照　分手恐嚇「給我一千元」否則…

台南小媽虐死1歲嬰! 她冷眼：剁一剁丟掉　惡表姊遭判無期徒刑

獲公公信任握財政大權！她7年偷吸4857萬...被抓包喊「會賠」卻耍賴　下場曝

延遲辦案損害當事人權益　前法官俞力華遭免除法官職務

苗栗客運「嫌吵」關閉語音廣播　害視障者過站！駕駛累犯將重罰　

民調對決韓、三腳督都全勝　蔡英文：施政成果展現！選舉有信心

被湖景包圍！瑞典「漂浮旅館」公佈最新照片　明年開放預約

搶王搶輸氣PUPU！5男遊戲公頻狂嗆女玩家「臭X姬」　她一見氣炸：你們等著

男嬰染敗血症四肢發黑壞死　23歲媽心碎目睹他左腳「自行脫落」

新北市再確診1例登革熱！　衛生局掌握3名接觸者

台商回流夯！渣打銀維持台灣今年GDP成長率2.1%　下半年小心3風險

柯文哲鬆口郭不選他就選　蔡英文：選總統很嚴肅要有自己的價值

送貨司機慘遭升降板夾死　妻兒幫雇主喊冤「我們不想再出庭了」

太扯！小禎一整個月沒「嗯嗯」：滿臉發黑整口X味

基本工資調漲超越馬政府　網友Cue洪孟楷「快拍手」

社會熱門新聞

39歲夜班女作業員伴母屍1年　..

讓鄰居到家中「聊天過夜」　她叫..

丁小芹淚崩認賣假包　曝低收身分..

太平富二代槍手出殯　100輛超..

小姨子穿短褲睡覺太撩　姊夫指侵

少校帶同袍妻出國　二審逆轉免賠

2歲童反鎖在車裡…爸爸要求破窗..

女研究生遭同學強行脫褲衝刺　隔..

華航機師隱瞞病史　心臟裝支架飛..

她掏空公公4857萬！被抓包喊..

不識字貴婦9億存款遭盜用　反被..

國二女遭父性侵　淚訴家被毀了

竹北3樓透天厝大火　2人命喪火..

重機撞上休旅車　1死2傷慘劇

更多熱門

相關新聞

延遲辦案　法官俞力華遭免除職務

桃園地院前法官俞力華，無故延遲6個月以上的案件高達68件，且多為簡易案件，侵害當事人受充分而有效公平審判的權利，遭監察員彈劾，並送司法院職務法庭懲處。職務法庭15日作出判決，決定免除俞力華的法官職務，轉任其他公職。俞力華去年9月間，就已經請辭獲准。

憂鬱母欲殺全家　二審判緩刑

湯文章／從聲請法官迴避看公平法院

新竹地院庭長遭爆　法助當私助

雷皓明／安親托育有法可管

讀者迴響

發燒話題

一芳 香港 洪慈庸 地震 王令麟 姜丹尼爾 吳可熙 颱風即時 周台竹 元朗事件 王令麟 停班停課 彭政閔引退 韓國瑜 艾成王瞳 林書豪 王令麟 京阿尼 柯文哲 柯P 反送中遊行 三上悠亞 李榮浩楊丞琳 ØZI 王令麟 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 宋仲基宋慧喬 詹詠然 謝忻不倫阿翔 江明學 王令麟 許智傑 吳宗憲 黃寶慧 林志玲結婚 王令麟 蒼井優閃婚 隨機殺人 具荷拉 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 戴資穎 蔡英文 許智傑 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 廖峻中風 王令麟 習近平 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 信義房屋 董梓甯 王令麟 頂新 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 吉澤明步 大金空調 東森自然美 張鈞甯 王令麟 聲林之王 迪麗熱巴 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 王令麟 館長 台灣民眾黨 金希澈

熱門新聞

貨車載仙草沒遮蔽他傻眼　反被網砲轟

彰化有天體營？男女交雜肉色曝光

39歲夜班女作業員伴母屍1年　房東打掃嚇壞

女兒考85分！真相爸驚呆　網歪樓：岳父好

售票員聽不清！她大聲重覆目的地糗了

即／大雷雨突襲！狂灌5縣市發警報

館長選總統　柯P、吳宗憲回應了

愛犬池塘玩球　30分鐘失禁腦死

床上激戰「被折成大法師」雞排妹崩潰

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！陸網嗨爆

10萬元頭等艙「配餐不足」　空服送香檳賠罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎

名字被唸錯　2千人全困擾：老師沒叫對過

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

蘇貞昌報好康：單身、婚育租金補貼9/2上路

丫頭IG報喜：正在懷孕！閨蜜女星狂喜「有了～」

更多

最夯影音

更多

女乘客情緒不穩...搭高鐵爆哭1小時 暖心服務員「雙膝跪地」安撫幫擦淚

最強小三搶鑽戒爆哭演苦媳婦 正宮憋笑反擊：叫妳老公買R

霸氣媽叫姐拿零食...全家沒人動 汪討吃失敗向媽告狀：妳看她啦

郵差大雨中送信摔農田險滅頂 200郵件泡水...他一封封烘乾！

男子壓抑10多年坦承「想變女孩」妻崩潰失去老公...卻同意讓他做自己

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面